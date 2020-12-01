Saçı ve kirpikleri kısa sürede uzatıyor! Masamızın vazgeçilmezi çayı...

Gür kaşlar tekrar moda oldu, uzun ve hacimli kirpikler ise modasını hiç kaybetmedi. Kaşlar yüzün ifadesini, kirpikler ise bakışları tamamlarlar. Ne yazık ki ne kaşlar ne kirpikler her zaman istenen formda olur. İstediğiniz şekli bir türlü almayan seyrek kaşlara, gördükçe canınızı sıkan kısacık kirpiklere elveda. Kısa sürede mükemmel kaşlara ve kirpiklere ulaşabilirsiniz.

HİNT YAĞI

Gür kirpikler, dolgun kaşlar için kullanabileceğiniz ilk malzeme hint yağı; özellikle dökülme sorunu yaşayanlar için birebir. E vitamini ve mineraller yönünden zengin olan bu yağ, kirpik ve kaşları besleyerek uzamalarını sağlar. Kullanmadığınız temiz bir maskara fırçası ya da kulak çubuğu ile uygulama yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek nokta, kirpiklerinizin tamamen temiz olması gerektiğidir. Her gece uykudan hemen önce sürebilirsiniz.

VAZELİN

Vazelin, kirpikleri ve kaşları nemlendirirken uzamalarını sağlar. Makyaj temizleyici olarak da kullanabileceğiniz vazelin, kısa sürede kirpiklerinizde ve kaşlarınızda istediğiniz görünümü sağlar. Vazelini de her gün kullanmanız önemli. Göz çevresine süreceğiniz için kaliteli bir ürün tercih etmenizi öneririz.