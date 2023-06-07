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Saçını kestirerek hayatını değiştiren 30 kadın! Saç kestirmenin tam zamanı

07.06.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç kesimi fazla önemsenmese de tüm görünümümüzü değiştirebiliyor. Her kadının yüz şekline uyan farklı saç stili bulunuyor. Kendine yakışan doğru saç şeklini bulan 30 kadın verdikleri radikal kararlarla görenleri hayran bırakıyor.

Saçını kestirerek hayatını değiştiren 30 kadın! Saç kestirmenin tam zamanı

Saç kestirmek birçok kişi için oldukça zorlu kararlar arasında yer alıyor. Ancak kırılan yıpranan saçlardan kurtulmanın en etkili yolu doğru saç kesimini bulmaktan geçiyor. Güvenilir profesyonel bir kuaförün ellerine bırakılan saçlar bambaşka bir görünüm kazandırabiliyor.

Deneyimli bir kuaför olan Galina Totorina, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda kestiği kısa saçları göstererek saçını kestirmek isteyen kadınlara ilham oluyor.

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Uzun süredir devam eden klişelere karşı çıkarak, "Uzun saç sadece bir klişe. Birçok kadın uzun saçlarına gerektiği gibi bakamıyor. Bazen saçlarını yıkamak için bile zamanları olmuyor ve arkadan toplanmış kirli saçlar kadınsı değil. ve kesinlikle 'bakımlı' sayılabilecek bir şey değil.” Bunun yerine, "Kadınlık saçta değil, kendini sevmekte, özen göstermekte ve kendine karşı tavırdadır" diye vurguladı.

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Kişisel tercihlerden bahsetmişken konuyla ilgili düşüncelerini Bored Panda'ya da açıkladı, "Favori saç kesimlerim yok. Dürüst olmak gerekirse kendimde pek çok seçenek denedim. Sırtıma kadar uzun saçlarım vardı ve ben de bir noktada keldim, fark ettim ki en sevdiğim saç kesimi şu anda sahip olduğum saç."

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Saçlarında değişiklik düşünenlere detaylı bir danışma ile başlamayı öneriyor ve "Kadınlar çoğu zaman bilinmeyenden korkarlar. Nasıl görüneceklerini bilemezler. Korku ise doğru olanı yapmanızı engeller." diyor.

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