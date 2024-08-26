Saçını turuncu yapmak istedi simsiyah oldu! Sebebi şaşkına çevirdi "Şeytanın aklına gelmez"

Şaka yapmak uğruna markette turuncu saç boyası ile siyah saç boyasının yer değiştirildi. Bu şakaya kurban giden kız saçlarının turuncu olmasını beklerken simsiyah olunca neye uğradığını şaşırdı. Genç kızın bu şakayı yapanlarla isyan ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

X hesabında paylaşılan videoda saçlarını turuncu yapmak isterken şaka yüzünden siyah olan kız bunu yapanlara seslendi.

Hayal kırıklığına uğrayan kız, "Şuanda dünyanın bütün küfrünü etmek istiyorum. Gerçekten vicdanınız nasıl el veriyor? Kutulardaki boyaları karıştırmaya vicdanınız nasıl el veriyor? Şaka gibisiniz. Peki benim size bedduam olmayacak mı, benim suçum günahım neydi! Senin böyle 'şaka yaptım' algısıyla yaptığın bir şeye?" dedi.

Sosyal medyada gündem olan videoya kullanıcılardan, "Şeytanın aklına gelmez. Nasıl insanlar var arkadaş bu ülkede", "Şansına bak ablanın" şeklinde yorumlar geldi.