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Saçınızı boyarken cildinize ya da kıyafetlerinize boya bulaşması moralinizi bozmasın, çözümü basit!

24.02.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç boyamak şüphesiz hem eğlenceli hem pratik bakım yöntemlerinden biri. Ayrıca saç boyama işlemini evde uygulamak daha ekonomik olacağı için size avantaj sağlar. Ancak evde boya yaparken boyanın cildinize, kıyafetlerinize ya da etrafa bulaşma ihtimali var. Neyse ki bu durumdan son derece basit tekniklerle kurtulabilirsiniz. İşte detaylar!

Saçınızı boyarken cildinize ya da kıyafetlerinize boya bulaşması moralinizi bozmasın, çözümü basit!

Saçınızı boyadınız ancak cildinize ya da kıyafetlerinize boya mı bulaştı? Saçınızı kendiniz boyadığınız için pişman mı oldunuz? Saçınızı boyarken etrafa buluşmasından korkmanıza artık gerek yok. İşte bulaşan boyayı çıkarmanın son derece kolay çözüm yolları ile karşınızdayız.

DİŞ MACUNUYLA CİLDİNİZDEKİ SAÇ BOYASINI ÇIKARABİLECEĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Diş macunu gibi hemen her evde bulunan bir ürünle cildinize bulaşan saç boyasını çıkarmanız mümkün. Jel kıvamda olmayan bir diş macunuyla boya çıkarma işlemini yapmanız daha doğru. İşlemi şu şekilde yapabilirsiniz:

  • Yumuşak kıllı bir fırçaya az miktarda diş macunu sürün.

  • Dilerseniz pamuk da kullanabilirsiniz.

  • Macun sürdüğünüz fırçayı dairesel masaj hareketleriyle boyalı bölgeye uygulayın.

  • 5 ya da 10 dakika kadar bekleyin.

  • Ilık suyla güzelce yıkayın.

BOYA ÇIKARMADA KARBONAT VE BULAŞIK DETERJANI MUCİZESİ

Karbonatın pek çok konudaki faydası herkes tarafından biliniyor. Ciltten saç boyasını çıkarma konusunda da bir hayli başarılı. Ancak bu sefer yanında yardımcıları da var. İşlem için yapmanız gerekenler:

  • Az bir miktarda bulaşık deterjanı, karbonat ve limon suyunu bir kaba koyun.

  • Macun kıvamı alana kadar güzelce karıştırın.

  • Ardından cildinizde boya lekesi olan yerlere ovalayarak sürün.

  • Kısa bir süre bekleyip suyla temizleyin.

KIYAFETİNİZDEN BOYA LEKESİNİ SAÇ SPREYİ İLE ÇIKARMAYA NE DERSİNİZ?

Kıyafetinize bulaşan boya lekesini çıkarmak imkânsız değil. Biraz sabır ve emekle bu soruna çözüm bulabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler:

  • İlk önce boyalı kıyafeti ıslatın.

  • Daha sonra kıyafeti kâğıt havlunun üstüne koyun.

  • Ardından lekenin her yerine gelecek şekilde saç spreyi sıkın.

  • 1 gece bekleyin.

  • Kâğıt havlu boyayı emmesi için kıyafetin altında olmalı.

  • Sabah kıyafeti durulayıp, makinede yıkayın.

SİRKE VE SABUNLA KIYAFETLERİNİZE BULAŞAN BOYA LEKELERİNE SON!

Sabun ve sirke de saç boyasını kıyafetinizden çıkarma konusunda sağ kolunuz olmaya aday ürünler. Ancak lekeyi bekletmeden müdahale etmeniz gerek.

  • 1 yemek kaşığı sıvı sabun, 1 yemek kaşığı sirke ve 2 su bardağı sıcak suyu iyice karıştırın.

  • Boyalı kıyafeti bu karışımın içinde 1 gece bekletin.

  • Sabah önce soğuk suyla sonra da çamaşır makinesinde yıkayın.


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saç bakımı
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