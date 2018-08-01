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Saçınızı muhteşem hale getirmenin pratik yolları

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 01.08.2018 17:44 | Son Güncelleme

Hemen hemen her kadın bu karmaşık problemle karşı karşıya kalıyor. Saçlarımızı şekillendirmek için daha erken kalktığımız zamanlar bile oluyor. Neyse ki sizi bu dertten kurtaran önerilerimiz var. Hem daha fazla uyuyacak hem de mükemmel bir saç stiline sahip olacaksınız.

Saçınızı muhteşem hale getirmenin pratik yolları

İpek yastık kılıfları kullanın

1

Saçınızın herhangi bir çaba harcamadan muhteşem olmasını istiyorsanız, pamuklu yastık kılıflarını ipek veya saten kumaşlarla değiştirin. Nemi daha yavaş emerler ve pürüzsüz yüzeyi sürtünmeyi azaltarak saç stilinizi “kurtarmanıza” yardımcı olur.

Topuz yapın

2

Güzel ve sade bir saç modeli elde etmek için, hafif ıslak saçlarınızı başınızın üst kısmında toplayıp at kuyruğu yapın ve etrafına sarın. Saçınızın hacim kazandığını göreceksiniz.

Saç tokaları kullanın

3

Saçlarınızın kıvırcık olmasını istiyorsanız perma yaptırmak zorunda değilsiniz. Yatmadan önce bir saç losyonu sürün saçlarınızı bölümlere ayırın tel toka etrafında saçlarınızı döndürün. (Görsele bakarak daha iyi anlayabilirsiniz)

Bir eşarp kullanın

9

Kabarık saçlardan bıktıysanız, yatmadan önce saçlarınızı nemlendirin, tarayın ve bir eşarpla sarın. Saçınız sürtünmeyecek güzel bir saç modeli ile uyanacaksınız.

Hafif dalgalı saçlar

5

Islak saçınıza saç kremi uygulayın ve 2 bölüme ayırın. Saçlarınızı parmağınızın etrafında dolayın ve saç kurutma makinesi ile kurutun. Kulağınızın arkasında 2 adet gevşek topuz yapın ve tokalarla sabitleyin. Sabah saçlarınızı açın ve spreyleyin.

Kıvırcık saç

6

Kıvırcık saç elde etmek istiyorsanız, bigudi yerine basit kumaş parçaları kullanmayı deneyin. Saçlarınızı bölümlere ayırın, kumaş şeritleri etrafında sarın ve kumaş şeritlerini bağlayın. Sabah kumaşları çıkarın ve saç spreyi uygulayın.

Doğru saç fırçası kullanın

7

Saç stilinizin mükemmel görünmesi için farklı fırça kılları olan bir tarak kullanın.

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