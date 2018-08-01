Saçınızı muhteşem hale getirmenin pratik yolları

İpek yastık kılıfları kullanın

Saçınızın herhangi bir çaba harcamadan muhteşem olmasını istiyorsanız, pamuklu yastık kılıflarını ipek veya saten kumaşlarla değiştirin. Nemi daha yavaş emerler ve pürüzsüz yüzeyi sürtünmeyi azaltarak saç stilinizi “kurtarmanıza” yardımcı olur.

Topuz yapın

Güzel ve sade bir saç modeli elde etmek için, hafif ıslak saçlarınızı başınızın üst kısmında toplayıp at kuyruğu yapın ve etrafına sarın. Saçınızın hacim kazandığını göreceksiniz.

Saç tokaları kullanın

Saçlarınızın kıvırcık olmasını istiyorsanız perma yaptırmak zorunda değilsiniz. Yatmadan önce bir saç losyonu sürün saçlarınızı bölümlere ayırın tel toka etrafında saçlarınızı döndürün. (Görsele bakarak daha iyi anlayabilirsiniz)

Bir eşarp kullanın

Kabarık saçlardan bıktıysanız, yatmadan önce saçlarınızı nemlendirin, tarayın ve bir eşarpla sarın. Saçınız sürtünmeyecek güzel bir saç modeli ile uyanacaksınız.

Hafif dalgalı saçlar

Islak saçınıza saç kremi uygulayın ve 2 bölüme ayırın. Saçlarınızı parmağınızın etrafında dolayın ve saç kurutma makinesi ile kurutun. Kulağınızın arkasında 2 adet gevşek topuz yapın ve tokalarla sabitleyin. Sabah saçlarınızı açın ve spreyleyin.