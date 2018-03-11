KADIN

Saçınızın çabuk yağlanmasını önleyecek basit ipuçları

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
BAKIM HABERLERİ  | 11.03.2018 23:33 | Son Güncelleme

Saçınızın her gün yağlanmasından ve sağlıksız görünmesinden şikayet ediyorsanız bu çözümleri deneyin.

Saçınızın çabuk yağlanmasını önleyecek basit ipuçları

Saç, dış görünüşüne önem veren kadınların en çok dikkat ettikleri konulardan biridir. Kadınlar güzel görünmek için saçlarına çok titiz davranırken, zaman zaman da sıkıntılı anlar yaşarlar.

Bu sıkıntıların başında da çoğu insanda görülen saç yağlanması gelir. Kadınların saçla ilgili en büyük problemlerinden olan çabuk yağlanmaya karşı genellikle her gün duş almak gerektiği belirtilir ancak unutmayın, bu yeterli bir çözüm değildir.

Yapılan bazı araştırmalara göre, kadınların yüzde 85”i saç yağlanması problemini yaşıyor. Sorunun çözümü için öncelikle yağlanmanın nedenini tespit etmek ve bir uzmana başvurmak doğru adımdır. Biz size saçınızdaki yağlanmayı önlemenin yollarından bahsedeceğiz.

Yağlı saçlara karşı çay

Şampuandan sonra saçlar ayrıca seyreltilmiş bir çay karışımı ile durulanabilir. Çay, yağlanmayı azaltarak sıkılaştırıcı olarak işlev gören tanik asit içerir. Bunun için bir bardak suyla çay yapraklarını kaynatın. Ilık olduğunda, çay suyunu kafa derisi ve saç üzerine uygulayın ve bir süre bekletin. Su ve şampuan ile yıkayın. Yağlanmaya karşı diğer yöntemler de şöyle;

Duş alırken suyun sıcak olmamasına dikkat edin! Soğuk olmasa bile ılık suyla duş almaya özen gösterin. Sıcak su saç derisini kurutur, buna karşılık vücut daha fazla yağ üretimi yaptığı için saçlarınız daha çabuk yağlanır.

Saçınızda katkısız sıvı limon suyu kullanın

Saçınızı boyuyorsanız mutlaka kaliteli boyaları tercih edin. Kalitesiz saç ciltte başka sorunlara yol açabileceği gibi yağlanmayı da hızlandıracaktır.

Haftada bir gün sirkeli suyla saçlarınızı durulayın ve kurutma makinesi kullanmadan kurumaya bırakın.

Saç cinsinize uygun şampuan seçin. Çabuk yağlanan saç derisine kremli şampuan kullanırsanız daha çabuk yağlanmasına yol açar.

Bazı bitkisel boyalar saç yağlanmasını yok eder

Saçlarınızı sık sık taramayın ve gün içinde saçlarınızla oynamayın. Bu hareketler saçların çabuk yağlanmasına yol açar.

Saça orijinal bitkisel destekli güçlendirici ürün sürün

Yumurta karışımı maskesi yağlanmaya karşı size yardımcı olacaktır

Saç bakım kremi kullanıyorsanız diplere temas etmemesine özen gösterin. Sadece saç uçlarına uygulayın.

Kandaki DHT değerindeki hormon düzeltilerek sorun yok edilebilir

DHT hormonu dengeledikten sonra saçları en az 2 günde bir yıkamak gerekir

Saç yağlanması için çok etkili olan biatin ve demir eksikliğini giderecek kapsül kullanmak gerekir

Saçınızın yapısına uygun bir bitkisel bakım kremi ve güçlendirici bakım kürü kullanın.

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