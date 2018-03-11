Saçınızın çabuk yağlanmasını önleyecek basit ipuçları

Saç, dış görünüşüne önem veren kadınların en çok dikkat ettikleri konulardan biridir. Kadınlar güzel görünmek için saçlarına çok titiz davranırken, zaman zaman da sıkıntılı anlar yaşarlar.

Bu sıkıntıların başında da çoğu insanda görülen saç yağlanması gelir. Kadınların saçla ilgili en büyük problemlerinden olan çabuk yağlanmaya karşı genellikle her gün duş almak gerektiği belirtilir ancak unutmayın, bu yeterli bir çözüm değildir.

Yapılan bazı araştırmalara göre, kadınların yüzde 85”i saç yağlanması problemini yaşıyor. Sorunun çözümü için öncelikle yağlanmanın nedenini tespit etmek ve bir uzmana başvurmak doğru adımdır. Biz size saçınızdaki yağlanmayı önlemenin yollarından bahsedeceğiz.

Yağlı saçlara karşı çay

Şampuandan sonra saçlar ayrıca seyreltilmiş bir çay karışımı ile durulanabilir. Çay, yağlanmayı azaltarak sıkılaştırıcı olarak işlev gören tanik asit içerir. Bunun için bir bardak suyla çay yapraklarını kaynatın. Ilık olduğunda, çay suyunu kafa derisi ve saç üzerine uygulayın ve bir süre bekletin. Su ve şampuan ile yıkayın. Yağlanmaya karşı diğer yöntemler de şöyle;