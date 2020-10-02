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Saçınızın sağlıklı olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? İşte 4 yol

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Saçımız çektiğimizde gerilmeye dayanabilir ve ıslakken % 30 daha uzun süre uzayabilir ancak bunu sadece sağlıklı saçların yaptığını bilmek gerekir çünkü hasarlı teller oldukça kolay kırılır. Saçınızın durumunu ilk bakışta tespit edemeyebilirsiniz ancak bunu kontrol etmenin ve tekrar şekle sokmak için harekete geçmenin basit yolları var.

Saçınızın sağlıklı olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? İşte 4 yol

Yararlı ipuçları ile geldik daha sağlıklı saçları korumak için tam olarak ne yapmanız gerektiğini öğrendik.

1) FOLİKÜL TESTİ

Saçınızın genel olarak sağlıklı olup olmadığını ve saç dökülmesinin endişelenmenize gerek olmayan bir şey olup olmadığını anlamak için önce köklerinizi kontrol etmeniz gerekir.

Bir tel saçı koparın. Folikülü inceleyin. Bir telin normal kök ucu ampul şeklinde olmalıdır, bu yüzden bunu görürseniz saçınız sağlıklıdır. Cılızsa veya herhangi bir ampul şekli yoksa, saçınız zayıftır ve bakıma ihtiyacı vardır.

SAÇ DÖKÜLMESİ NASIL ÖNLENİR?

Akdeniz tipi beslenme şeklini uygulayın. Bir çalışma, saç dökülmesi riskini azalttığını gösteriyor. Saç dökülmesine neden olabileceğinden, özellikle uyurken at kuyruğu gibi sıkı saç stillerinden kaçının. Özel vitamin ve mineraller alın.

2) BARDAK TESTİ

Bu, saçınızın ne kadar gözenekli olduğunu ölçer. Sağlıklı saçlar oldukça sağlamdır, zarar görmüş saç ise sıvıyı hızla emer. Testi gerçekleştirmek için aşağıdakileri yapın:

Başınızın üst, arka ve her iki tarafı gibi farklı yerlerinden saçınızın birkaç telini koparın.
İpleri bir bardak suya bırakın. Tamamen sağlıklı ipler yüzecek, nispeten sağlıklı olanlar biraz aşağı inecek ve hasarlı olanlar tamamen batacaktır.

SAÇLARI TEDAVİ ETME

Saçınızın emdiği nemi korumaya yardımcı olurlar. Her yıkamadan sonra saç kremi kullanın. PH dengesini ayarlamak için saçınıza elma sirkesi ve aloe vera sürün.

3) ÇEKME TESTİ

Bu testin amacı saçınızın elastikiyetini kontrol etmektir. Bu basit adımlarla yapılabilir:

Bir tutam saçı dikkatlice çekin. Her iki ucundan yavaşça çekin. Bırakınca esner ve geri sıçrarsa, sağlıklıdır. Kolayca kırılırsa, oldukça zayıftır.

SAÇ ELASTİKİYETİNİZİ NASIL GERİ ALIRSINIZ?

Doğal kurumaya bırakın. Isı kullanmak saçın elastikiyetine gerçekten zarar verir.
Saçınıza jojoba yağı ile masaj yapın. Tellere biraz bal sürmeyi deneyin. Harika bir doğal saç kremidir ve saçınızda nem kalmasını sağlar.

4) GÖZENEKLİLİK TESTİ

Bu test ile saçınızın hasar görüp görmediğini görmek için...
İşaret parmağınız ve orta parmaklarınız arasına bir saç teli sıkıştırın. Kökten ucu doğru parmaklarınız arasından kaydırın. Sert ve düzensiz hissederseniz, saçınız zarar görür. Pürüzsüz geliyorsa, sağlıklıdır.

HASAR GÖRMÜŞ SAÇLAR NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Bir keratin tedavisi dene. Saçı yumuşatır, elektriklenmeyi giderir ve saçın parlamasını sağlar.
Boyama, kıvrılma ve fönlemeyi sınırlayın.
Pirinç suyuyla durulamayı deneyin. Araştırmalar, bir süre saçta kaldığını ve onları hasardan koruduğunu göstermiştir.

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