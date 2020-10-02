Saçınızın sağlıklı olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? İşte 4 yol

Yararlı ipuçları ile geldik daha sağlıklı saçları korumak için tam olarak ne yapmanız gerektiğini öğrendik.

1) FOLİKÜL TESTİ

Saçınızın genel olarak sağlıklı olup olmadığını ve saç dökülmesinin endişelenmenize gerek olmayan bir şey olup olmadığını anlamak için önce köklerinizi kontrol etmeniz gerekir.

Bir tel saçı koparın. Folikülü inceleyin. Bir telin normal kök ucu ampul şeklinde olmalıdır, bu yüzden bunu görürseniz saçınız sağlıklıdır. Cılızsa veya herhangi bir ampul şekli yoksa, saçınız zayıftır ve bakıma ihtiyacı vardır.

SAÇ DÖKÜLMESİ NASIL ÖNLENİR?

Akdeniz tipi beslenme şeklini uygulayın. Bir çalışma, saç dökülmesi riskini azalttığını gösteriyor. Saç dökülmesine neden olabileceğinden, özellikle uyurken at kuyruğu gibi sıkı saç stillerinden kaçının. Özel vitamin ve mineraller alın.

2) BARDAK TESTİ

Bu, saçınızın ne kadar gözenekli olduğunu ölçer. Sağlıklı saçlar oldukça sağlamdır, zarar görmüş saç ise sıvıyı hızla emer. Testi gerçekleştirmek için aşağıdakileri yapın:

Başınızın üst, arka ve her iki tarafı gibi farklı yerlerinden saçınızın birkaç telini koparın.

İpleri bir bardak suya bırakın. Tamamen sağlıklı ipler yüzecek, nispeten sağlıklı olanlar biraz aşağı inecek ve hasarlı olanlar tamamen batacaktır.