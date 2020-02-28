Saçların da beslenmeye ihtiyacı var

Uygulanan ilaçlar ve yapılan iğnelerle o bölgede kanın birikmesini ve daha önceden birikmiş kanın dışarı atılarak faydalı içeriklerin kana nüfuz etmesini sağlayan mezoterapiyle saç telleri köklerinden beslenebilmektedir. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, saçların kökünden ucuna besleyerek hızla canlandırabilen mezoterapi yöntemi hakkında merak edilenleri anlattı.

KİMLERE YAPILIR VE FAYDALARI NELERDİR?

Amacı ilk iğnelemenin verdiği etkiyle saçlı deride kan akışını ve saç foliküllerinin beslenmesini artırmak, sonrasında ise verilen vitamin içeriklerle saçı doğrudan güçlendirerek dökülmeyi azaltmak olan bu mezoterapi türü bir çok hasta tipi için fayda sağlamaktadır. Bu kişiler genel başlıklar altında; saç dökülmesi şikayeti olanlar, saç ekimi sonrası saçlarının korunmasını isteyenler, saçlarında incelme, zayıflık olanlar, saçlarındaki parlaklık ve hacmi kaybedenler, her hangi bir işlem sebebiyle hasara uğramış saça sahip olanlar ve saçlarında geç uzama sorunu olanlar olarak özetlenebilir.