Saçların da beslenmeye ihtiyacı var

Uygulanan ilaçlar ve yapılan iğnelerle o bölgede kanın birikmesini ve daha önceden birikmiş kanın dışarı atılarak faydalı içeriklerin kana nüfuz etmesini sağlayan mezoterapiyle saç telleri köklerinden beslenebilmektedir. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, saçların kökünden ucuna besleyerek hızla canlandırabilen mezoterapi yöntemi hakkında merak edilenleri anlattı.
KİMLERE YAPILIR VE FAYDALARI NELERDİR?
Amacı ilk iğnelemenin verdiği etkiyle saçlı deride kan akışını ve saç foliküllerinin beslenmesini artırmak, sonrasında ise verilen vitamin içeriklerle saçı doğrudan güçlendirerek dökülmeyi azaltmak olan bu mezoterapi türü bir çok hasta tipi için fayda sağlamaktadır. Bu kişiler genel başlıklar altında; saç dökülmesi şikayeti olanlar, saç ekimi sonrası saçlarının korunmasını isteyenler, saçlarında incelme, zayıflık olanlar, saçlarındaki parlaklık ve hacmi kaybedenler, her hangi bir işlem sebebiyle hasara uğramış saça sahip olanlar ve saçlarında geç uzama sorunu olanlar olarak özetlenebilir.
Saç dökülmesini belirgin bir şekilde azaltarak, saç köklerinin kalınlaşmasına ve saçların ömürlerinin uzamasına yardımcı olan saç mezoterapisi yöntemiyle, daha parlak, gür ve hacimli görünüme kavuşulabiliyor. Saç foliküllerininin uyarılması sonucu bunların gözle görünür saç tellerine dönüşülmesini sağlayabilen saç mezoterapisi, saçın renginin korunarak beyazlamanın önüne geçilebilmesine de destek olabiliyor.
NASIL VE NE SIKLIKLA UYGULANMAKTADIR?
Değişik protokollerle uygulanabilen saç mezoterapisi, aktif veya daha düşük hızdaki saç dökülmelerine göre farklı yöntemlerle tatbik edilmektedir. Çoğunlukla haftada bir kez yapılan 4 seanstan oluşan mezoterapi, yaklaşık olarak 15 dakika sürmektedir. İhtiyaç duyulması halinde seans sayısı artırılarak 6 ila 8 seans arasında da yapılabilir. Seanslar arasındaki süre genel olarak 3 günden kısa ya da 10 günden uzun olmamaktadır. Düzenli olarak yapıldığında 3. aydan sonra sonuç alınabilen saç mezoterapisi, doğru klinikte tecrübeli bir uzman tarafından uygulandığında herhangi bir yan etkiye sebebiyet vermemektedir.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Bora Özel
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