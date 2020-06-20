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Saçlarınız bir anda uzamaya başlayacak! İşte uygulamanız gereken yöntemler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir anlık kararla saçlarınızı kestirdiniz ve bir an önce uzamasını mı istiyorsunuz? Biraz sabır, düzenli ve özenli bakım ile isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Saçların uzamasında etkili olan farklı yöntemler var fakat en güzeli doğal yolları tercih etmek. Böylece dilediğiniz uzun ve sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz.

Saçlarınız bir anda uzamaya başlayacak! İşte uygulamanız gereken yöntemler...

Saç kesiminden sonra psikolojik olarak etkilenebilir ve saçların hemen uzamasını isteyebilirsiniz. Merak etmeyin. Kimyasal maddeler kullanmadan da saçları sağlıklı bir şekilde uzatmak mümkün. İşte saçların hızlı uzamasını sağlayan doğal yöntemler...

SAÇLAR SOĞUK SU İLE DURULANMALI

l Duştan çıkmadan önce saçları soğuk su ile durulamak kan akışını hızlandırır. Kan akışının artması da saç uzamasını doğrudan etkiler.
l Soğuk su ile hızlıca yaptığınız durulama işlemi saçın nemini korumasına da yardımcı olur ve kuruduktan sonra daha az kırılmasını sağlar.

DOĞRU TARADIĞINIZDAN EMİN OLUN

Kırık olmayan saç her zaman sağlıklı ve hızlı bir şekilde uzar. Bu yüzden saç tararken dikkatli olmalısınız. Çünkü saçlar en çok taranırken yıpranır ve kırılır. Islak saçları taramadan önce bakım spreyi kullanıp saçların yumuşamasını sağlamalısınız.

ISI SAÇ UZAMASINI ENGELLER

l Saçınızın hızlı bir şekilde uzamasını istiyorsanız ısıya ara vermeniz gerekiyor. Çünkü ısı saç uçlarının yıpranmasına, incelmesine ve kurumasına neden oluyor.
l Saç kurutma makineleri ve şekillendiriciler saça zarar verdiği için kuruturken düşük ısı kullanmalı veya saçların kendiliğinden kurumasına izin vermelisiniz.

DOĞANIN MUCİZEVİ ÜRÜNLERİNDEN FAYDALANIN

Doğa karşılıksız olarak vücudumuza faydalı birçok ürün sunuyor. Bu ürünlerden destek alarak saçlarınızı kısa sürede uzatabilirsiniz.

l Biberiye ve Hindistan cevizi yağı saç derisini besler ve saç dökülmesini engeller.
l 1 tatlı kaşığı biberiye ve 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını bir kapta karıştırıp saç derinize masaj yaparak sürün.
l 1 gece saçınızda kalacak bu karışımı haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.
l Saçlara yumurta akı ve aloe vera karışımıyla da bakım yapabilirsiniz.

SAÇ MASKESİ VE KREMİ KULLANIN

Evde hazırlayacağınız saç maskesi ile saçları uzatabilirsiniz.

l Hindistan cevizi, badem ve jojoba gibi uçucu yağlar ile maskeler yapabilirsiniz. Bu yağlar saçlarınızı güçlendirecek ve daha hızlı uzamasını sağlayacak.
l Düzenli olarak saç kremi kullanmak da saç yapısındaki protein ve yağlara fayda sağlar ve dökülmeyi engeller.

DOĞRU BESLENİN, TAKVİYELER ALIN

l Saç uzatmanın en belirgin ve hızlı etki gösteren yöntemi, doğru beslenmek. Vitamin ve protein açısından zengin besinler tüketmek saç sağlığınızı doğrudan etkiliyor.
l Saçlarınız için besin takviyesi de alabilirsiniz. Saç uzamasında etkili olan takviyeler arasında; keten tohumu, yosun, balık yağı, folik asit ve biyotin yer alıyor.

KIRIKLAR SAÇ UZAMASINA ENGEL OLUR

Saçınızı uzatmak isterken kestirme fikri sizleri şaşırtabilir. Ancak saçlarda kırıkların olması sağlıklı bir şekilde uzamasına engel oluyor. Sağlıksız ve güçsüz olan saç uçlarını kestirmeniz uzamaya fayda sağlar.


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