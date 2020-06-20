Saçlarınız bir anda uzamaya başlayacak! İşte uygulamanız gereken yöntemler...

Saç kesiminden sonra psikolojik olarak etkilenebilir ve saçların hemen uzamasını isteyebilirsiniz. Merak etmeyin. Kimyasal maddeler kullanmadan da saçları sağlıklı bir şekilde uzatmak mümkün. İşte saçların hızlı uzamasını sağlayan doğal yöntemler...

SAÇLAR SOĞUK SU İLE DURULANMALI



l Duştan çıkmadan önce saçları soğuk su ile durulamak kan akışını hızlandırır. Kan akışının artması da saç uzamasını doğrudan etkiler.

l Soğuk su ile hızlıca yaptığınız durulama işlemi saçın nemini korumasına da yardımcı olur ve kuruduktan sonra daha az kırılmasını sağlar.

DOĞRU TARADIĞINIZDAN EMİN OLUN



Kırık olmayan saç her zaman sağlıklı ve hızlı bir şekilde uzar. Bu yüzden saç tararken dikkatli olmalısınız. Çünkü saçlar en çok taranırken yıpranır ve kırılır. Islak saçları taramadan önce bakım spreyi kullanıp saçların yumuşamasını sağlamalısınız.

ISI SAÇ UZAMASINI ENGELLER



l Saçınızın hızlı bir şekilde uzamasını istiyorsanız ısıya ara vermeniz gerekiyor. Çünkü ısı saç uçlarının yıpranmasına, incelmesine ve kurumasına neden oluyor.

l Saç kurutma makineleri ve şekillendiriciler saça zarar verdiği için kuruturken düşük ısı kullanmalı veya saçların kendiliğinden kurumasına izin vermelisiniz.