Saçlarınıza canlılık katacak saç bakım yağı önerileri

Saçlarınız yıprandığında daha yoğun bir bakıma ihtiyaç duyar. Nemini kaybeden, vitamin ve mineral kaybı yaşayan saçların güzel görünmesini beklemek hiç de gerçekçi bir yaklaşım sayılmaz. Saç bakım yağları işte bu kayıpları yerine koymak için var. Düzenli saç bakım yağı kullanımı ile saçlarınızı hızlıca onarabilirsiniz. İyi ki varlar ama onların da çeşitleri zaman zaman akıllarda soru işareti yaratabiliyor. Günlük kullanım için olanlar, maske yapılanlar derken konu biraz karıştı. Ararken yorulmayın diye en etkili saç bakım yağı seçeneklerini sizin için bir araya getirdik.

Saçlarınıza bir de böyle bakın

Güzel saçlar mı, artık ellerinizde! Kerastase ismini duymuşsunuzdur. Çoğunlukla profesyoneller tarafından kullanılır. Kerastase Elixir L'Huile Originale ismini duydunuz mu? Formülünde mısır filizi, kamelya, argan ve prakaksi yağları var. Dörtlünün her birinin saç üzerindeki etkisi farklı. Biri parlatırken diğeri besler; öbürü pürüzsüzleştirir, bir başkası saçın eski günlerine dönmesine yardım eder. Elixir L'Huile Originale saç bakım yağı nasıl kullanılır, biraz bahsedelim... Islak veya kuru saçınıza orta kısımdan başlayarak uçlarına kadar birkaç damla yağı uygulayın, saçlarınıza son şeklini verin. Durulamanıza gerek yoktur.

Kerastase Elixir L'Huile Originale bu sayfada saçlarınızı bekliyor.

İsteyen yiyebilir

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Aman karıştırmayın, saçlarınızı değil... Saç bakımında kullanmadığınız zamanlarda Avofarm Soğuk Sıkım Kakao Yağı'nı yiyebilirsiniz, tat vermesi için kurabiye hamurunuza ekleyebilirsiniz. İlginç geldi, değil mi? Avofarm'ın soğuk sıkım kakao yağı %100 doğal ve haliyle gıda olarak kullanılabilir. Gelelim saçınızda nasıl faydaları olacağına. Yağla saç diplerinize masaj yaparsanız saç deriniz güçlenir. Zamanla yeni saçların çıkışı hızlanır. Saç gövdenize süreceğiniz kakao yağı ise saçlarınızı besleyerek daha parlak görünmesini sağlar. Saçınıza sürün, en az 15 dakika bekleyin ve ılık suyla durulayın. Etkisini artırmak için badem yağı, Hindistan cevizi yağı gibi farklı yağlarla da karıştırabilirsiniz. Kokusu da şahane. Yağı yaz aylarında bronzlaşmak için de kullanabilirsiniz. Daha önce hiç böyle çok yönlü kullanılabilen bir saç bakım yağı önerisi almış mıydınız?

Avofarm Soğuk Sıkım Kakao Yağı'nı satın almak için hemen tıklayın.

Keratinin gücünden yararlanın

Gelelim o meşhur soruya, saç bakım yağı saçı uzatır mı? Sorunuzun cevabı basit, bazıları evet. Saçlarınızın uzama hızından şikayet ediyorsanız size tavsiyemiz Liquid Keratin Hızlı Saç Uzatan Keratin Dip Bakım Yağı olacak. Yağ sadece saç uzatmakla da kalmaz. İnce telli saçları besleyerek hacmini artırır. Kuru saçları nemlendirir. Boya sonrası yıpranan saçları onarır. Maşa ve fön gibi işlemlerde ısının saçlarda yarattığı hasarı giderir. Bol işlevli bu saç bakım yağı nasıl uygulanır diye merak ediyor olabilirsiniz... Yağı saçınıza sürün, üzerine bone yada streç film sarıp 5-10 saat arasında bekletin. Sonra yıkayın, farkı hemen göreceksiniz. Birkaç kullanımdan sonra yarattığı farka ise garanti ediyoruz şaşıracaksınız.

Liquid Keratin Hızlı Saç Uzatan Keratin Dip Bakım Yağı'nı satın almak isteyenler için link burada.

Saçınız kadar organik

Aslında saçların sadece sorun yaşadığında bakıma sokulması gibi yanlış bir kanıya sahibiz. Doğrusu her zaman güzel görünen saçlar için bakımı rutinin bir parçası haline getirmemiz gerektiğidir. Arifoğlu Organik Saç Bakım Yağı'nı rutinleriniz arasına eklemek ister misiniz? Anlattıklarımızdan sonra kesin isteyeceksiniz. Bu saç bakım yağı ne işe yarar, sorunuz kulağımıza hemen geldi. Jojoba ve avokado yağları nemlendirmeye, tatlı badem yağı ise hem deriyi hem de saçları beslemeye yarar. Hint yağı bu üçlünün etkisini artırır. Greyfurt ve limon kabuğu yağları C vitamini desteği verir. Ceviz yağı canlandırır. Tiare çiçekleri kırıkların oluşumunu engeller.

Arifoğlu Organik Saç Bakım Yağı ile saçlarınızın keyfine keyif katmak ister misiniz, o zaman hemen tıklayın.

İşi gücü bakım yapmak

İçinde argan yağı olmayan saç bakım ürünü kaldı mı? Fas kadınlarının şahane saçlarının sırrı dünyaya yayıldı. Farklı yağlarla karıştırıldığında bile etkisini kaybetmeyen argan yağını tek başına kullanınca neler olabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Bu sizin için hala bir hayalse Milkshake Glistening Argan Oil'le henüz tanışmamışsınız demektir. Tüm saç tiplerine uygun olan yağ, saç tellerini yumuşatır ve parlaklık kazandırır. Saç derisini besler ve doğal olarak da saçların daha güçlü görünmesini sağlar. Nemli ya da kuru saçlarınıza uygulayın, durulamadan bırakın. Her gün kullanabilirsiniz.

Milkshake Glistening Argan Oil bu adreste, tıklayın ve hemen satın alın.

Baştan aşağı sürün gitsin

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Şimdi size saçınızla birlikte cildinize de bakın yapan bir saç bakım yağı tavsiye etmek istiyoruz. Yves Rocher Monoi Saç Ve Vücut Yağı, hem saçlarınıza hem de cildinize ihtiyaçları olan bütün desteği sağlıyor. Bizim konumuz saçlarınız... O yüzden Yves Rocher'in her işe yarayan saç bakım yağı saça nasıl uygulanır, sorusuyla devam edelim. Çok az miktarda yağı avuçlarınızın içine alın, saç boyuna ve uçlarına hafifçe dokundurun. Saçlarınız yağı hemen emerek anında daha parlak ve yumuşak görünmeye başlayacaklar. Bir de rüzgarda saçlarınızdan yayılan egzotik kokunun nasıl dikkat çektiğini izlemek çok hoşunuza gidecek. Cildiniz aşırı kuruduğunda birkaç damla sürmeyi de ihmal etmeyin.

Yves Rocher Monoi Saç Ve Vücut Yağı'nı satın almak için tıklayın.

Saçınızı şekillendirmeden önce ya da sonra...

Çoğumuz saçlarımızı şekillendirmek için sıcaklıktan yardım alırız. Fön, maşa ya da düzleştirici, ne yapıyorsak yapalım... Isı bir şekilde saçın yapısına zarar verir. Uzun vadede ise verdiği zarar neredeyse makaslık olur. Neyse ki yeni nesil saç bakım ürünleri bu sorunları çözmeye başladılar. Saç bakım yağı tavsiyeleri içinde ısıyla şekillendirme öncesi saçınızın yapısını koruyacak bir seçenek sunmazsak olmaz dedik. Hem ürünün kendisi hem de şişesinin tasarımıyla dikkatimizi çekmeyi başaran Loreal Mythic Oil Original Bakım Yağı'nı listeye ekledik. Birkaç damla yağı avucunuzda ısıtın, saçına nazikçe uygulayın. Sadece ısıyla şekillendirme öncesinde değil, her gün kullanabilirsiniz.

Loreal Mythic Oil Original Bakım Yağı'nı satın almak için tıklayın.

Güçlü, parlak, kısaca sağlıklı saçlar için

Dönüyor dolaşıyor konu argan yağına geliyor. Artık nasıl mucizeyse! Otacı Argan Saç Bakım Yağı'nın içeriğini de büyük oranda bu mucizevi yağ oluşturuyor. Zeytin, ayçiçeği, buğday tohumu, Hint yağları da argan yağına destek oluyor. Otacı Argan Saç Bakım Yağı sür çık ürünlerden değil. Saçınıza uyguladıktan sonra yıkamadan önce bir süre beklemeniz gerekiyor. Peki istediğiniz etkiyi alabilmek için saç bakım yağı saçta ne kadar bekletilmeli? Yağı saça sürdükten sonra bir saat kadar beklemeniz yeterli. Bu sürede havlu ya da bone ile saçınızı sararsanız yağın etkisini güçlendirebilirsiniz.

Otacı Argan Saç Bakım Yağı'nı incelemek için hemen tıklayın!

Yoğun onarıma ihtiyacı olanlar buraya

Saçlarınızın her zamankinden daha fazla bakıma ihtiyacı olduğunu mu düşünüyorsunuz? O zaman sizin yoğun onarıcı bir bakım ürününe ihtiyacınız olacak. Önerimiz L'occıtane Aromakoloji Yoğun Onarıcı Saç Bakım Yağı. Birkaç damla yağla saç diplerinize masaj yapın. Sonra saçınızın uç kısımlarına doğru yağı yedirmeye devam edin. 10 dakika kadar bekletin ve yıkayın. Etkisini güçlendirmek için aynı serinin L'occıtane'in onarıcı ürünleri ile birlikte kullanabilirsiniz. L'occıtane'in bu onarıcı saç bakım yağı faydaları ile keyfinizi yerine getirecek. Saçlarınızın kırık ve hasarlı uçları güçlenecek, o istemediğiniz kabarık görünüm gerilerde kalacak.

L'occıtane'in yoğun onarıcı saç bakım yağını denemek için hemen tıklayın.

Organik sevenlere müjdemiz var

Durulanmıyor, fön öncesinde kullanılabiliyor, insan sağlığına zararlı maddeler içermiyor, saçlara neler neler yapıyor! Thalia Natural Beauty Argan Ve Jojoba Yağlı Saç Bakım Yağı'ndan bahsediyoruz. Karşımızda yine argan yağı var ve yanına jojoba yağı eklenmiş. Saç tellerinin elastikiyetini artıran yağ, yapısını da yenilemeye yardımcı oluyor. Bir yandan da yıpranmış saçları besliyor. Dökülmeye karşı savaşıyor, yeni saçların gelişmesini destekliyor. Tek bir formül neredeyse bütün saç sorunlarını çözmüş gibi durmuyor mu? Bütün bunları Omega 3 ve Omega 9 asitleri ile B1, B2, B6 vitaminlerinin bir araya gelmesiyle yapıyor. Yağı saç bakımınız için de kullanabilirsiniz, saçlarınızın daha parlak görünmesi için de...

Thalia Natural Beauty Argan Ve Jojoba Yağlı Saç Bakım Yağı'yla daha güçlü saçlarınız olabilir, tıklayın.

