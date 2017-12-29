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Saçlarınızın beyazlamasını önleyebilirsiniz

Saçlarınızın beyazlamasını önleyebilirsiniz

Saçlarınızın beyazlamasını önleyebilirsiniz

Saçlar kadınların dış görünümde belki de en fazla titizlik gösterdikleri konudur. Bir kadının saçı ne kadar bakımlı ve sağlıklı olursa kendini o kadar güzel hisseder.

Saçlar kadınlar için bu kadar önemliyken beyazlayan saçlar belli bir yaştan sonra kadınlar için psikolojik çöküntü yolunu bile açabilir. Kimi kadın beyazlamanın doğal bir aksiyon olduğunu kabul ederken çoğunluğu ise saçtaki beyazları kapatmanın veya beyazlamayı önlemenin yolları üzerine kafa yorar.

Saçın erken beyazlamasının nedenleri

Yetersiz beslenme, stres, vitamin eksikliği, kalıtımsal gibi nedenler, saçı çok sıcak suyla yıkamak gibi aktiviteler saçın daha erken beyazlamasına neden olur.

Sürekli fönle kurutmak, saç boyası kullanmak, renk veren hücrelerin ölümü, yaşlanma, fazla kimyasala maruz kalma ve ilaç kullanımı saçların erken beyazlamasının nedenlerindendir.

Beslenme yetersizliği ile oluşan saç beyazlamalarında B vitaminleri, demir, bakır, iyotun yetersiz alınması yatmaktadır.

Saç beyazlamasını önlemenin yolları

Saçı erken beyazlamaya başlayanlar A,E,C vitaminlerini tüketmeli, ekşi besinler yemelidir.

Yine bitkisel bir çözüm olarak yeşil kabak önerilmektedir. Kabak dilimlenerek kurutulmalı ve aynı bektaşi üzümünde olduğu gibi hindistan cevizi yağı ile kavrulmalıdır.

Kavrulan kabaklar yağ ile birlikte püre yapılarak saça masaj uygulanır.

Saçların beyazlamasını önlemek ve renklerini canlandırmak için bazı yerlerde pişirilen yılanbalığı yağının saçlara sıvanması yöntemi de kullanılmaktadır.

Saçlar yıkandıktan sonra son durulama suyu olarak demlenmiş çay kullanılabilir.

Badem yağı ile saçlara ve kafa derisine masaj yapmak önerilen başka bir yöntemdir.

Saçların erken beyazlamaması için bol bol tereyağı tüketilmelidir.

Bir başka yöntem horoz ibiği çiçeğidir. Çiçeğin mor kısımları iyice ezilerek suyu çıkarılır ve saçlara yedirilerek masaj yapılır.

Köri bitkisinin yaprakları da beyazlamayı önlemekte başarılıdır. Köri yemeklerde baharat olarak kullanılabildiği gibi, yaprakları ezilerek lapa yapılıp saça uygulanarak durulanabilir.

Aklaşan saçlar için en etkili bitkilerden biri bektaşi üzümüdür. Bektaşi üzümü küçük parçalara kesilerek tercihen gölge bir yerde kurutulur.

Hindistan cevizi yağı ile birlikte kavrulur. Kavrulan meyveler suya koyulur ve bir gece bekletilir. Saçın son durulama suyu olarak saça masaj yapılarak yedirilir.

Yine bektaşi üzümü ile yapılan bir başka tarif şöyledir: Taze bektaşi üzümü suyu sıkılır 1 yemek kaşığı üzüm suyu, 1 çay kaşığı badem yağı ve birkaç damla limon suyu ile karıştırılarak saçlara düzenli olarak masaj yapılır.

Proteinlere önem verilmeli, kırmızı et, yoğurt, karnıbahar, ayçekirdeği ve domatese beslenme programında düzenli olarak yer verilmelidir.

Bir diğer yöntem defne yaprağı kullanmaktır. Bir miktar defne yaprağı, süt kreması ile hamur yapılarak saça uygulanır. 15-20 dakika saçta bekletildikten sonra yıkanır ve ılık su ile durulanır.

Eğer bulunabiliyorsa tesbih ağacı yağının üzerine uygulamak etkiyi arttırmaktadır. Sabah kahvaltılarında düzenli olarak yoğurt ve bal yemek, kabak çekirdeği yemek saçların koyu çıkmasını sağlamaktadır.

Saçların beyazlaşması kişide özgüven eksikliğine neden olmaktadır. Aslında saçın yaş ilerledikçe rengini kaybederek kırlaşması normaldir. Ancak zamansız beyazlama bir sorundur.

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