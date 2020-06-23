Bit yani diğer ismiyle pedikulozis genelde 6 ayağa sahip olan erkek ve dişi cinsleri bulunan ve kan emerek yaşayan bir parazittir. Uzun yıllar okul çağındaki çocukların korkulu rüyası olmuştur ve eskiye nazaran görülme sıklığı daha az olsa da hala küçük çocukları ve ailelerini tedirgin etmeye devam etmektedir. Peki bit bulaşıcı mıdır? Evet, bit; pire gibi uçan ya da zıplayan bir parazit olmadığı için bulaşıcıdır. Uygun ortamı bulduğunda hemen o alana yerleşerek kan emmeye devam eder. Bit Nasıl Oluşur? Bit çoğunlukla saçta ortaya çıksa da kasıklarda, kaşta ya da gövdenin herhangi bir yerinde de görülebilir. Bitler, açık alanda sadece 2 ya da 3 gün yaşayabildikleri için saça yerleşerek orada yaşamayı tercih ederler. Bulundukları alanda yumurtlayarak sirke adı verilen yavruları meydana getirirler. Sirkeler saç tellerine sıkıca yapışırlar ve açık havada 2-3 hafta yaşayabilirler. Eğer bitler kendileri için uygun ortamı bulurlarsa o bölgede üreyerek kısa sürede 100 kata kadar çoğalabilirler. Kafaya yerleşen bitlerin ömrü 32 ile 35 gün arasında değişmektedir. Üreme süreleri ise 13-19 gün arasında olan bu rahatsız edici parazitler yaşamları boyunca genellikle 1 ya da 2 kez ürerler. Üredikleri zaman başta 10 ila 20 arasında sirke bırakırlar. Yumurtlayan bit ölse bile bitin yavruları sirkelerden dışarı çıkarak beslenmeye devam eder. Bu kısır döngü bitlenen kişi için çok zordur. Bu yüzden bir an önce kurtulmak gerekir. Doğal yolla bit temizleme genellikle kişilerin ilk başvurduğu yöntemlerdendir.

Saçtan Bit ve Sirke Nasıl Temizlenir? Bit her yaştan insana bulaşabilmektedir. Kirli ve bakımsız kişilerde görüldüğü düşüncesi ise yanlıştır çünkü bit aslında temiz saçı daha çok sever. Bit temizlemenin pek çok yöntemi vardır. Sirke nasıl temizlenir sorusunun cevabı da bit temizlemek ile aynıdır. Uzun saçtan bit nasıl temizlenir? Bit ve sirkeyi kısa saçtan ayıklamak uzun saça göre nispeten daha kolaydır. Ancak bit temizleme işlemi kısa saçta da uzun saçta da aynıdır. Sadece uzun saç daha fazla bit barındırdığı için daha uğraştırıcıdır. Bu yüzden eskiden insanlar eğer bit saça yerleştiyse çözümü saçları kısacık kestirmekte buluyorlardı. Böylece bitlerin yaşayabilecekleri ve üreyebilecekleri alan daralıyor ve kalan bitlerin temizlenmesi daha kolay oluyordu. Kıvırcık saçtan bit nasıl temizlenir? Bit kıvırcık saçta rahat hareket edemediği için genellikle kıvırcık saçı sevmez. Ancak yine de bulaştığı zaman bit temizlemek için kullanılan yöntemler kullanılır. Bit ve sirke temizleme yöntemleri; 1. Vazelin Vazelin saçtaki biti temizlemek için kullanılan etkili yöntemlerden biridir. Hatta en etkilisi olduğu da söylenebilir. Saç diplerine ve bitin olduğu yerlere bol miktarda vazelin sürün ve bir saat bekleyin. Daha sonra bit tarağı ile saçlarınızı tarayın ve yıkayın. Birkaç kez şampuanlayıp durulayın. Sirke ve bitler tamamen geçene kadar bu işlemi uygulamaya devam edin.

2. Biberiye ve okaliptüs yağı Bit temizlemek için kullanılan etkili esansiyel yağların başında biberiye, okaliptüs, ve lavanta gelmektedir. Ayrıca yapılan bu karışıma zeytinyağı da eklenirse bit ve sirkenin temizlenmesi çok daha kolay olur. Karışımı hazırlamak için; bir kap alın ve içerisine okaliptüs ve biberiye yağından 5'er damla damlatın. Hazırladığınız bu karışıma yeterli miktarda zeytinyağı karıştırın. Saçlarınızın kökünden ucuna kadar masaj yaparak bir saat bekletin ve bit tarağı ile saçlarınızı tarayın. Bu işlemi sirkelerden kurtulana kadar uygulayın. 3. Mayonez Mayonez saç bakım maskelerinin de vazgeçilmezi olsa da yoğunluğu nedeniyle saçtan temizlemek de bir hayli güçtür. Ancak bit ve sirkeleri ortadan kaldırma konusunda oldukça hızlı çözümler sunar. Tüm saçınıza ve saç diplerinize mayonezi iyice yedirin ve 15 dakika saçlarınızda bekletin. Daha sonra saçlarınızı yıkayın ve bit tarağı ile tarayın. Kısa sürede bit ve sirkelerden kurtulduğunuzu göreceksiniz. 4. Nane yağı ve elma sirkesi Nane yağı da etkili bit temizleme yöntemlerindendir. 5 damla nane yağının içerisine bir miktar zeytinyağı ekleyin. Bu karışım ile saçlara ve saç diplerine masaj yaparak yedirin ve bir saat saçlarınızda beklettikten sonra yağı saçlarınızdan arındırın. Daha sonra sirke olan kısımlara elma sirkesi ya da beyaz sirke sürün ve 10-15 dakika sonra bit tarağıyla tarayın. Bu yöntem oldukça etkilidir ve 3-4 kez uygulandıktan sonra bit ve sirkeyi tamamen saçlardan temizler.