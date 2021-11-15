Sadakatsiz 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Aras'ın evli olduğunu öğreniyor!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 39. bölümüyle 17 Kasım Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Sadakatsiz'in yeni bölümünde Asya, sevgilisi Aras'ın aslında evli olduğu gerçeğini Volkan'dan öğrenecek.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Volkan, Aras'ın evli olduğunu öğrendi. Asya, boşanma kararı alan Volkan’ın kıskançlıkları ile uğraşırken, babasının etkisi altında kalan Ali, problem çıkarmaya devam eder.

Demir ve Gönül cephesini de etkileyen bu olay aileler arası gerilime sebep olacaktır. Leyla ismindeki gizemli kadın, Tekirdağ’da Aras’ı ararken, Derin'in planı ona engel olabilecek midir?

