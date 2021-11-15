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Sadakatsiz 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Aras'ın evli olduğunu öğreniyor!

15.11.2021 02:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz'in 38. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’in paylaştığı Sadakatsiz'in yeni bölümünde Volkan, Aras'ın evli olduğunu Asya'ya söylüyor. Asya, kaldırıldığını öğrenince büyük bir plan hazırlıyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 39. bölümüyle 17 Kasım Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Sadakatsiz'in yeni bölümünde Asya, sevgilisi Aras'ın aslında evli olduğu gerçeğini Volkan'dan öğrenecek.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sadakatsiz 38. son bölüm final sahnesi! Volkan, Asya'nın sevgilisi Aras'ın Leyla ile evli olduğunu öğrendiSadakatsiz 38. son bölüm final sahnesi! Volkan, Asya'nın sevgilisi Aras'ın Leyla ile evli olduğunu öğrendi

Volkan, Aras'ın evli olduğunu öğrendi. Asya, boşanma kararı alan Volkan’ın kıskançlıkları ile uğraşırken, babasının etkisi altında kalan Ali, problem çıkarmaya devam eder.

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Demir ve Gönül cephesini de etkileyen bu olay aileler arası gerilime sebep olacaktır. Leyla ismindeki gizemli kadın, Tekirdağ’da Aras’ı ararken, Derin'in planı ona engel olabilecek midir?

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi
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