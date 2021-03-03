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Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz 20. bölümde neler oldu?

03.03.2021 22:47 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz 20. bölümde neler oldu?

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz 20. bölüm yayınlandı. Başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere’nin yer aldığı Sadakatsiz her Pazartesi izleyenler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Dizinin son bölümünü kaçıranlar detaylar hakkında bilgi sahibi olmak için Sadakatsiz son bölümde neler oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Sadakatsiz 20. bölümün detayları!

Sadakatsiz son bölümü bu akşam da izleyenleri ekrana kilitlemeyi başardı. Issız Adam olarak tanınan Cemal Hünal’ın, Sadakatsiz oyuncu kadrosuna dahil olmasının ardından dizinin meraklıları da çoğaldı. Volkan ve Asya arasındaki çatışmalar sürerken, Asya ve Sinan’ın yakınlaşması da izleyenlerin dikkatinden kaçmıyor. Peki, Sadakatsiz 20. Bölümde neler oldu? İşte, Sadakatsiz son bölümünün detayları!

Sadakatsiz 20. bölümde neler oldu?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un yer aldığı Sadakatsiz bu akşam yeni bölümü ile ekrana geldi. Sadakatsiz dizisinin 20. bölümünde Volkan’ın, Asya’nın peşinden İstanbul’a gitmesine sinirlenen Derin, Gönül ve Haluk’un evinde kalmaya başladı. Haluk’un geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan gönül bir yandan Hicran ile uğraşırken, diğer yandan da Volkan ile Derin’in arasını düzeltmeye çalışıyor. Volkan ise hem Asya ile Sinan’ın arasındaki yakınlaşmayı önlemek, hem de Derin’in eve dönmesini sağlamak istiyor. Derin’in mağaza açılışına Asya ve Sinan’ı davet etmesi ise Volkan’ın sınırlarını zorluyor.

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Kanal D Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Cansu Dere

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