Sadece 10 adımda 10 yaş genç görünmek mümkün! Yapmanız gereken...

Genç görünmek kadın erkek demeden herkesin hayalidir. Yaş ilerledikçe ciltte ve vücutta başlayan yaşlanma etkilerini azaltmak ve daha genç görünmek için bu 10 adımı hayatınızın bir rutini haline getirmelisiniz. Genç görünmek için pahalı kozmetik ürünlerine ihtiyacınız yok. İşte genç görünmek için hemen yapmanız gereken 10 altın kural...

SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

Hayat kaynaklarından biri olan suyu içmek için susamayı beklemeyin. Ne kadar az su içerseniz cildiniz o kadar kurur. Genç görünmek istiyorsanız suya hayatınızda daha fazla yer vermelisiniz. Az su içmek aynı zamanda göz altlarındaki koyu halka oluşumunu hızlandırır.

NEMLENDİRİCİ KULLANIN

Tek başına bol su içmek genç görünmek için yetmez. Su içmekle birlikte iyi bir nemlendirici de kullanmalısınız. Nemlendirici kremler mucizeler yaratarak var olan kırışıklıkları yok etmez ancak vücudunuzdaki suyu tutmaya yardımcı olur. Bu sayede ince kırışıklıkların görünümü azalır. Evde yapabileceğiniz doğal kremlerle bütçenizi de korumuş olursunuz.

GENÇ GÖRÜNMEK İÇİN HAREKETLENİN

Düzenli egzersizle kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Spor yapmak sizi sadece genç hissettirmez, kromozomlarınızdaki yaşlanma sürecini yavaşlatır. Kromozomların ucunda bulunan ve yaşlandıkça kısalan telomerler, spor yaptıkça uzar. Kısacası düzenli egzersizle birkaç yıl geriye gitmek mümkün.