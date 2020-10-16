Sadece 10 adımda 10 yaş genç görünmek mümkün! Yapmanız gereken...

Genç görünmek kadın erkek demeden herkesin hayalidir. Yaş ilerledikçe ciltte ve vücutta başlayan yaşlanma etkilerini azaltmak ve daha genç görünmek için bu 10 adımı hayatınızın bir rutini haline getirmelisiniz. Genç görünmek için pahalı kozmetik ürünlerine ihtiyacınız yok. İşte genç görünmek için hemen yapmanız gereken 10 altın kural...
Hayat kaynaklarından biri olan suyu içmek için susamayı beklemeyin. Ne kadar az su içerseniz cildiniz o kadar kurur. Genç görünmek istiyorsanız suya hayatınızda daha fazla yer vermelisiniz. Az su içmek aynı zamanda göz altlarındaki koyu halka oluşumunu hızlandırır.
Tek başına bol su içmek genç görünmek için yetmez. Su içmekle birlikte iyi bir nemlendirici de kullanmalısınız. Nemlendirici kremler mucizeler yaratarak var olan kırışıklıkları yok etmez ancak vücudunuzdaki suyu tutmaya yardımcı olur. Bu sayede ince kırışıklıkların görünümü azalır. Evde yapabileceğiniz doğal kremlerle bütçenizi de korumuş olursunuz.
Düzenli egzersizle kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Spor yapmak sizi sadece genç hissettirmez, kromozomlarınızdaki yaşlanma sürecini yavaşlatır. Kromozomların ucunda bulunan ve yaşlandıkça kısalan telomerler, spor yaptıkça uzar. Kısacası düzenli egzersizle birkaç yıl geriye gitmek mümkün.
Günlük beslenme rutininize Omega-3 yönünden zengin gıdaları eklemeyi unutmayın. Omega-3’ün faydalı yağları cildinizin yapısını güçlendirir hatta sizi güneşin zararları etkilerinden dahi korur. İlerleyen yaşla birlikte vücuttaki kolajen üretimi de azalır. Cildi genç, esnek ve sağlıklı gösteren kolajen üretimini desteklemek için C vitaminli gıdaları da tüketmeyi unutmayın.
Uyku vücudunuzu iyileştirir. Düzenli bir uykuyla kendinizi birçok sağlık sorunlarından korursunuz. Uyku sırasında birçok hücremiz yenilenir. Eğer kötü ve kalitesiz bir uyku düzeniniz varsa bu süreç asla kendini tamamlayamaz ve olduğunuzdan daha yaşlı göstermeye başlarsınız.
Göz altı bölgemizdeki deri bir hayli incedir. Uykusuzluk, susuzluk, genetik özellikler bu gölgede koyu halkaların ya da morlukların oluşmasına neden olabilir. Eğer yeteri uyku alamıyorsanız kendinize uygun bir kapatıcı kullanarak bu halkaları yok edebilirsiniz.
Akne başta olmak üzere birçok cilt sorunu ile şeker arasında güçlü bir bağ vardır. Şeker aynı zamanda ciltteki enflamasyonu arttırarak cildinizin esnekliğini sağlayan kolajen üretimini durdurur.
Size iyi gelen ve renkleri ve stilleri belirleyin. Dolabınıza ekleyeceğiniz birkaç yeni parça ile enerjinizi yükseltmeniz mümkün.
Doğru duruş hayatımızın her noktasını etkiler. Duruş bozuklukları baş ağrılarına, boyun ve sırt ağrılarına sebep olabilir. Postürünüzü düzelterek genç hissetmeye içinizden başlayın, kas ve omurga sağlığınızı uzun yıllar koruyun.
Daha açık tonları tercih edin. Küçük makyaj hileleri ile yüzünü daha genç gösterebilirsiniz. Örneğin, allığınızı elmacık kemiğinizin en üst noktasından sürmeye başlayın ve dairesel hareketlerle devam edin. Likit eyeliner yerine kalem eyeliner’ları tercih edin.
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