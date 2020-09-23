Yüzünüzdeki yaşlanma belirtilerine evde yapabileceğiniz bu kremle veda edin!

Ciltteki yaşlanma belirtileri kadınların görmekten çok hoşlanmadığı çizgilerdir. Ticari markaların neredeyse hepsinin yaşlanma karşıtı kremi bulunuyor. Ancak bunlar hem pahalı hem de kimyasal maddelerle dolu oluyorlar. Alternatif olarak birçok ürün ve maske denemişsinizdir. Düşündüğünüz etkiyi yaratmadıysa size vereceğimiz organik yaşlanma karşıtı yüz kremini denemelisiniz. Doğal malzemelerle ve evinizin rahatlığında yapabileceğiniz yaşlanma karşıtı yüz kremini güvenle kullanabilirsiniz.
ORGANİK YAŞLANMA KARŞITI YÜZ KREMİ İÇİN MALZEMELER
- 4 çay kaşığı saf, organik balmumu
- 2 yemek kaşığı gülsuyu
- 2 yemek kaşığı organik shea yağı
- 4 çay kaşığı buğday tohumu yağı
- 2 yemek kaşığı tatlı badem yağı
- 2 çay kaşığı organik bal
- 8 ila 10 damla seçtiğiniz uçucu yağları
YAŞLANMA KARŞITI YÜZ KREMİ YAPILIŞI
- Küçük bir tencereye 2 cm’yi aşmayacak şekilde su koyun ve düşük ateşte ocağa alın.
- Kapağını kapalı tutabileceğiniz küçük bir cam kaba organik balmumu tanelerini yerleştirin.
- Kapağını kapattıktan sonra küçük cam kabı ocaktaki tencerenin içine koyun.
- Balmumunu ara sıra karıştırın ve karışımın erimesine izin verin.
- Gül suyunu bir cam kaba yerleştirin. Balmumu erirken bardağı ılık suya koyun.
- Shea yağını balmumu içine karıştırın ve shea yağı balmumu içinde eriyene kadar sürekli karıştırın.
- Balmumu karışımına buğday tohumu yağı ve tatlı badem yağı ekleyin.
- Karışımı, malzemeler tamamen karışana kadar bir el mikseri veya çubuk karıştırıcı ile çırpın.
- Balmumu karışımına ılık gülsuyu ve ılık bal ilave ederken durmadan karıştırmaya devam edin.
- Karışımı ısıdan alın ve karışım soğuyuncaya kadar bir kaşıkla karıştırın.
- Soğutulmuş karışıma, seçtiğiniz esansiyel yağlardan 8 ila 10 damla ekleyin.
- Havuç çekirdeği, lavanta, gül, sandal ağacı, mür, yasemin kullanabilirsiniz. Bu yağlar olgun ciltler için faydalıdır.
- Yaşlanma karşıtı yüz kremini küçük, steril cam kaplara dökün. Kapları iyice kapatın ve etiket yapıştırın.
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