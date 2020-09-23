Yüzünüzdeki yaşlanma belirtilerine evde yapabileceğiniz bu kremle veda edin!

Ciltteki yaşlanma belirtileri kadınların görmekten çok hoşlanmadığı çizgilerdir. Ticari markaların neredeyse hepsinin yaşlanma karşıtı kremi bulunuyor. Ancak bunlar hem pahalı hem de kimyasal maddelerle dolu oluyorlar. Alternatif olarak birçok ürün ve maske denemişsinizdir. Düşündüğünüz etkiyi yaratmadıysa size vereceğimiz organik yaşlanma karşıtı yüz kremini denemelisiniz. Doğal malzemelerle ve evinizin rahatlığında yapabileceğiniz yaşlanma karşıtı yüz kremini güvenle kullanabilirsiniz.

ORGANİK YAŞLANMA KARŞITI YÜZ KREMİ İÇİN MALZEMELER

4 çay kaşığı saf, organik balmumu

2 yemek kaşığı gülsuyu

2 yemek kaşığı organik shea yağı

4 çay kaşığı buğday tohumu yağı

2 yemek kaşığı tatlı badem yağı

2 çay kaşığı organik bal

8 ila 10 damla seçtiğiniz uçucu yağları

YAŞLANMA KARŞITI YÜZ KREMİ YAPILIŞI