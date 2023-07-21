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Sadece 157 kişiden 4’ü hayatta kaldı! Ailesiyle yüzmeye gittikten sonra hastanelik oldu... Beyin yiyen amip ölümüne neden oldu

21.07.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada eyaletinde 2 yaşındaki Woodrow Bundy isimli bir çocuk ailesiyle yüzmeye gittikten sonra aniden hastalandı. Yüzerken beyin yiyen amip kapan çocuk hayatını kaybetti. Küçük çocuğun annesi Briana trajik ölümü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıklarken herkesi ölümcül amipe karşı uyardı.

19 Temmuz’da ailesiyle birlikte 2 yaşındaki Woodrow Bundy isimli bir çocuk Nevada eyaletinin Ash Springs bölgesinde yüzmeye gittikten sonra suda oyun oynadığı sırada enfeksiyon kaptı. Birkaç saat içinde grip benzeri semptomlar gösteren küçük çocuğun ailesi onu hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun ilk başta menenjit olduğu düşünüldü. Ancak durumun kötüye gitmesi üzerine yapılan testlerde çocuğun geçen yaz ülke çapında kitlesel paniğe yol açan ölümcül beyin yiyen amip olan naegleria fowleri kaptığı fark edildi. Küçük çocuk uygulanan tüm tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

UZMANLAR UYARDI

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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, bu sinsi parazit yüzücülerin burunlarına sızar ve beyinlerini kolonize ederek onları beyin dokusunun tahrip olmasına ve beynin şişmesine neden olan feci bir durum olan birincil amebik meningoensefalit ile enfekte eder. Dünya çapında bulunmasına rağmen, mikroskobik canavar ağırlıklı olarak göller, nehirler ve kaplıcalar gibi ılık tatlı sularda bulunur ve hatta bakımı iyi yapılmayan yüzme havuzlarında bile ortaya çıkabilir.

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Amipin tuzlu sularda yaşayamadığını ve bir kişiden diğerine bulaşmadığını be1962-2022 yılları arasında ABD'de enfekte olduğu bilinen 157 kişiden sadece dördü hayatta kaldı.

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