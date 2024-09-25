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Sadece 2 dakika içinde dünyanın en zengin insanı oldu! 17 haneli meblağı okumayı bile başaramadı... Geldiği gibi saniyeler içinde kayboldu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.09.2024 17:16
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan Chris Reynolds isimli bir adam 2013 yılının Temmuz ayında bir bankacılık uygulaması üzerinden hesap açtığında hayatının en büyük şaşkınlığını yaşadı. Reynolds hesabında görmeyi beklediği paraya ek olarak 92.233.720.368.547.800 dolar görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Hatanın çok kısa süre içinde farkedildiği ve kullanıcının hesabının sıfırlandığı ifade edildi.

Sadece 2 dakika içinde dünyanın en zengin insanı oldu! 17 haneli meblağı okumayı bile başaramadı... Geldiği gibi saniyeler içinde kayboldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Chris Reynolds isimli bir adam bir bankacılık uygulamasındaki hata nedeniyle 2 dakika içinde dünyanın en zengin insanı oldu. Bir internet uygulaması üzerinden sattığı eski bir araba lastiğinin ücreti olan 1000 dolara ek olarak 17 haneli bir meblağ görünce şaşkınlığa uğrayan Reynolds, o dönem net serveti 67 milyar dolar olan Meksikalı iş adamı Carlos Slim'i resmen geçerek dünyanın en zengin insanı ünvanını elde etti. Ancak onun zenginliği sadece birkaç saniye sürdü.

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Philadelphia Daily News'e verdiği röportajda aniden gelen zenginliği hakkında konuşan Reynolds, "İlk başta katrilyonlarca borcum olduğunu düşündüm. Oldukça büyük bir sürprizdi. Ulusal borcu ödemek, 'Phillies'i satın almak' gibi büyük planlarım vardı" dedi.

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