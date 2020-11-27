Sadece 3 yaşında, markalar peşinde! Range Rover'ı bile var

Gucci ve Burberry'den Versace ve Moschino'ya kadar! Elsenio adındaki çocuğun sadece hayal edebileceğimiz bir gardırobu var ve o sadece üç yaşında.

İngiltere Hertfordshire'de yaşayan 25 yaşındaki Enkeleda, oğlunun modaya uygun tasarım kıyafetlerin reklamını yaptığını ve bu sayede 10 bin sterlinlik bir gardıroba sahip olduğunu söylüyor.

ÜNLÜ MARKALAR PEŞİNDE

Enkeleda, yeni yürümeye başlayan çocuğunun moda fotoğraf çekimlerini "sevdiğini" ve kıyafetlerle "gerçekten ilgilendiği" için kıyafetleri bir araya getirmeye bayılıyor diyerek sözlerine şöyle devam etti: Birkaç videomuz takipçiler tarafından beğeni topladı ve bir anda sayfamız büyümeye başladı. Ünlü markalar kıyafetlerini tanıtmamızı istedi. Ancak yanlış anlaşılmak istemiyorum hiçbir şeyi oğlumu zorlayarak yaptırmıyorum o istemezse bunun üstüne gitmiyorum.

Umarım gelecekte bu onun için bir iş olabilir, ancak büyüdüğünde istediğini yapabilir ve ne olursa olsun onu destekleyeceğim ama şu anda onun için buna odaklanıyoruz. Instagram hesabını seviyor ve modayla gerçekten ilgileniyor; çok fazla kıyafeti var.'