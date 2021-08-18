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Sadece 5 adımda kırmızı ruju kusursuz sürebilirsiniz! Kırmızı ruj nasıl uygulanır?

18.08.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı ruj beyaz tene mi, esmer tene mi daha çok yakışır? Bu sorunun cevabı yıllardır tartışılsın, biz kırmızı ruju nasıl kusursuz sürebileceğinizi anlatalım...

Sadece 5 adımda kırmızı ruju kusursuz sürebilirsiniz! Kırmızı ruj nasıl uygulanır?

Bazıları beyaz tenli kişilere kırmızı ruju yakıştırırken bazıları ise kırmızı rujun esmer tene sahip kadınlara yakıştığını düşünür. Biz ise çekicilik ve iddianın rengi olan kırmızıyı en iyi halde nasıl yansıtabileceğinizi anlatacağız.
Kırmızı ruju kusursuz sürmek için makeup artisti olmanıza hiç gerek yok, doğru adımlara uyarak mükemmel sonuca ulaşabilirsiniz.

1. ADIM

Makyaj bir bütündür, kırmızı ruj ile tüm dikkatleri dudaklarınıza çekebilirsiniz ama öncesinde yüzünüzü nemlendirmelisiniz. Özellikle zamanınız varsa saatler öncesinden dudaklarınızı fırçalayabilir, ölü derilerden arınmasını sağlayabilirsiniz. Neme doymuş dudaklar daha dolgun ve daha güzel görünecektir.

2.ADIM

Kırmızıyı renk olarak genellesek de birçok tonu olduğunu unutmamak gerekir. Rujun tonuna uygun bir dudak kalemi ile dudaklarınızı çerçevelemelisiniz. Dudağınızın tamamına kalem uygulayarak rujun daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.

3.ADIM

Birçok makeup artisti ruj uygularken ruj fırçası kullanır. Hem uygulanılan rujun dudakta katman halinde durmaması hem de sürüş kolaylığı için bu taktiği uygularlar. Siz de rujunuzu fırça yardımıyla sakince uygulamalısınız. Böylelikle daha az hata yaparsınız.

4.ADIM

Rujun, dudakla bütünleşmesi biraz zaman alacak ve bu sürede ruj dişlerinize bulaşarak kötü bir görüntü meydana getirecektir. Bu durumu çözmek için ruju uyguladıktan sonra bir peçeteyi dudaklarınızın arasına alıp dudaklarınızı sımsıkı kapatın. Böylece fazla ruj peçeteye geçmiş olacak ve dudağınızın iç tarafına dağılan ruj siz uğraşmadan temizlenmiş olacak.

5.ADIM

Dudaklarınızın daha belirgin olması ve dudak hattınızın kusursuz görünmesi için dudak kenarlarınıza bir fırça yardımıyla kapatıcı uygulamalısınız. Dudağınızın etrafında ince bir tabaka halinde yer alan kapatıcı çene bölgenizin ve dudak hattınızın daha kusursuz görünmesini sağlayacaktır.

Güzelliğinize güzellik katmak için içten gülümsemeyi unutmamanızı öneririz.

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cilt bakımı
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