Yüzünüzdeki her çizgi sağlığınız hakkında mesaj veriyor! İşte çizgilerin anlamları...

Yüzde bulunan kırışıklar sadece yaşlanmayı göstermez. Aynı zamanda sağlık hakkında da ipuçları verir. Sizler için yüzde bulunan çizgilerin anlamlarını araştırdık. Eğer merakınızı pekiştirmeyi başardıysak işte yüz çizgilerinin şaşırtan anlamları...

YATAY ALIN ÇİZGİLERİ

Alnınızda beliren yatay çizgiler “Endişe Çizgileri” olarak isimlendirilir. Alnınızda bu çizgilerin olması, günlük olarak büyük miktarda stresle karşılaştığınızın ve bu stresi üzerinizde taşıdığınızın bir göstergesidir. Bu çizgiler aynı zamanda vücudunuzun ihtiyacından çok daha fazla miktarda şeker tükettiğinizin ve yeterince su almadığınızın bir işareti olabilir.

BURUN KÖPRÜSÜ HATTI

Burun köprüsünün üzerinde bir çizgi olması alerjiniz olduğu anlamına gelebilir. Ancak aynı zamanda aşırı endişe ve strese de işaret eder. Ayrıca burun köprüsü çizgileri aşk hayatınız, özellikle de libidonuzla bağlantılıdır. Daha fazla vurgulanmış burun köprüsü çizgilerine sahip olmak, normalden daha düşük bir cinsel dürtü yaşıyor olabileceğinizi gösterebilir. Aşk hayatınızı renklendirmek, burun köprüsü çizgilerinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.

KAZ AYAKLARI

Kaz ayakları, gözünüzün kenarlarından yayılan çizgileri ifade eder . Kaz ayakları belirginse bu durum tüm yüzünüzle güldüğünüz anlamına gelebilir. Aynı zamanda görme yetinizle ilgili sorun yaşadığınız ve daha iyi görmek için sık sık gözlerini kısmanız anlamına da gelebilir.

Ayrıca kaz ayakları karaciğer, böbrekler ve mide gibi organlarla bağlantılıdır. Gözlerinizin kenarlarındaki bu çizgilerin çok daha belirgin hale geldiğini fark ederseniz, beslenmenize daha fazla dikkat etmeniz gerekir.

GÖZ ALTI HALKALARI VE TORBALARI

Gözlerinizin altındaki halkalar veya çoğu kişinin dediği gibi torbalar, yeterince uyumadığımızda meydana gelen doğal bir durumdur. Göz altı morlukları diğer sağlık durumlarının da göstergesidir. Uykunuzu almanıza rağmen göz altı torbalarının oluşması böbreklerin zayıfladığını ve dolaşımın zayıf olduğunu gösterebilir. Bu durumda dolaşımınızı iyileştirmek için yoga veya hafif koşu gibi egzersizleri deneyin.

ÜST DUDAK ÇİZGİLERİ

Üst dudağınızda derin dikey çizgilere sahip olmak aslında sigara içenlerin yaşadığı bir durumdur. Yaşlandıkça dudaklar daha az şişkin ve daha sönük hale gelse de, dikey dudak çizgilerinin birincil nedeni sigara içmek ve aşırı güneşe maruz kalmaktır. Kamışla bir şeyler içmek gibi tekrarlayan hareketler de bu çizgilerin ortaya çıkmasına katkıda bulunur. Tüm bunların yanı sıra dudak kırışıklıkları dalakla ilişkilidir ve zayıf bir dalağı gösterebilir. Havuç ve şalgam da dahil olmak üzere çeşitli sebzelerle beslenmenizi geliştirmek dalağınızın sağlığına yardımcı olabilir.

ALT DUDAK ÇİZGİLERİ

Dudağın hemen altında ve çenenin hemen üstünde oluşan çizgiler, negatif enerji biriktiriyor olabileceğiniz anlamına gelir. Negatif enerjiye tutunmak genel olarak sağlığınız için kötüdür ve bu alt dudağın altına yansıyabilir. Alt dudağınızın altındaki bu çizginin daha belirgin hale geldiğini fark ederseniz, rahatlamak için biraz zaman ayırdığınızdan ve içinde barındırdığınız tüm olumsuz duyguları bıraktığınızdan emin olun.



