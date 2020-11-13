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Sadece 5 dakikada mutfak dolaplarındaki yağı söküyor! Sirke, su ve...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yemek pişirdikten sonra düzenli olarak mutfak dolaplarını temizlemezseniz, yağ birikmesiyle tabaka oluşur. Bu yağ tabakasını temizlemek ise tam bir kabustur. Mutfak dolabındaki yağ tabakasını ortadan kaldırmak için son derece pratik bir yöntemden bahsedeceğiz.

Sadece 5 dakikada mutfak dolaplarındaki yağı söküyor! Sirke, su ve...

Mutfakta kızartma yaparken sıçrayan yağlar mutfak dolaplarına yapışır. Eğer düzenli olarak dolaplar temizlenmezse sıçrayan yağlar donar ve zamanla yağ tabakası oluşur. Yağ tabakası oluşmaması için düzenli temizliği aksatmamalısınız. Üstelik bu ev yapımı temizlik malzemesini kullanarak sadece 5 dakikada yağ tabakasından kurtulabilirsiniz.

MUTFAK DOLAPLARINDAKİ YAĞ LEKELERİ NASIL TEMİZLENİR?

Bu karışım mutfak dolaplarındaki yağ lekelerine adeta savaş açacak. Gerekli olan malzemeler şu şekilde;

Yarım çay bardağı bulaşık deterjanı
Bir çay bardağı sirke
5 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

Derin bir temizlik kovasının içine malzemeleri alın.
Malzemelerini iyi bir şekilde karıştırın.
Yumuşak dokulu bir süngeri hazırladığınız karışıma batırın. Bu süngerle mutfak dolaplarını ovalamaya başlayın.
Kesinlikle sert sünger ya da bez kullanmayın. Aksi halde dolap kapaklarını çizebilirsiniz.
Hazırladığınız karışım etkili bir yağ sökücüdür. Sirke ise dolapların parlamasını sağlar ve dezenfekte eder.
Dolap kapaklarını ovaladıktan sonra temiz ıslak bir bezle de silerek durulayın. Ardından kuru bir bezle kurulayın. Hepsi bu kadar basit!


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