Sadece bir gün değil her gün özel hissettirecek 10 duygu yüklü Anneler Günü fikri

Annenize her yıl çiçek alıyor, kahvaltıyı birlikte yapıyor ve tüm gün sohbet ediyorsanız bunda yanlış hiçbir şey yok. Çünkü annelerimiz için çoğu zaman onları düşünmemiz bile yeterlidir. Peki ya annenize bu yıl verdiğiniz hediyeyle onu sadece bir gün değil, her sabah mutlu edebileceğinizi söylesek, ne dersiniz?

İşte anneler günü için her biri birbirinden özel ve zamana yayılan hediye fikri!

1. Her güne bir cümle

2. Evde huzur köşesi

Annenize kendi el yazınızla oldukça düşünceli ve duygu yüklü bir hediye verebilirsiniz. Seçeceğiniz estetik bir cam kavanozun içine, yılın her günü için yazılmış 365 adet sevimli not koyarak, onun için bitmek tükenmek bilmez bir sevgi kaynağı sunarsınız. Renkli kağıtlar ve sizin el yazınızdan oluşan her bir kart, ona birlikte yaşadığınız özel bir anıyı ya da sizin, onun hakkındaki düşüncelerinizi hatırlatabilir. Annenizin her gün kavanozdan bir kart seçip yüzünde güller açması, ona vereceğiniz en güzel hediye olur.

3. Mutluluk kahvesi

Eğer annenize uzun vadeli mutluluk vermek istiyorsanız, bir süredir sadece kendisi için istediği ev düzenini sağlayabilirsiniz. Örneğin; balkon, mutfak ya da salonun bir köşesinde kendine ait bir alan istiyor fakat bunu yapamıyorsa, bu hayali onun adına siz gerçekleştirebilirsiniz. Mutfakta istediği kahve köşesini kurmak, balkonu hayalindeki rattan eşyalarla donatmak veya salona beğendiği berjer ile pufu koymak, ona istediği rahatlama alanını vermenizi sağlar. Böylece o köşeye eline çayını, kahvesini alıp her geçtiğinde, aklına sizin yaptığınız bu düşünceli jest gelir.

Philips Café Aromis 8000 Serisi ile her bardakta ayrı mutluluk!

Annenizin günlük kahve ritüeline getireceğiniz yenilik, ona sadece tek günlük değil, koca bir yıla sığan mutluluk verir. Mutfak tezgahına yakışacak bir kahve makinesi ile ona her gün enfes kahveler içme şansı verirsiniz. Her gün arasında seçeceği farklı seçenekler bulunan bir cihaz, onun hem işini kolaylaştırır hem de her kahve hazırlığında sizi hatırlamasını sağlar. İçeceği bol köpüklü bir lattenin ya da taze bir filtre kahvenin her yudumu, onun için ekstra mutluluk demektir.



Annenizin kahve mutluluğunu artıracak teknolojisiyle evin baş köşesine yerleşecek Philips Café Aromis, aradığınız mükemmel hediye olabilir. Brew Extract teknolojisiyle çekirdek aromasını zenginleştirerek her bardakta mükemmel lezzeti garantileyen bu harika cihaz, tam 50 çeşit sıcak/soğuk kahve yapabiliyor. Üstelik entegre Yapay Zeka Barista Asistanı sayesinde kahve sertliği, sıcaklık, süt miktarı gibi özellikleri kişiselleştirmeye izin veriyor. Her seferinde benzersiz bir kahve deneyimi sunmak için tercihleri hatırlama ve önerilerde bulunma gibi avantajlar da sağlıyor. Uzaktan demleme özelliğiyle annenize, henüz yataktan kalkmadan mükemmel kahveyi hazırlayacak bu üstün cihaz onun için kesinlikle sonsuz mutluluk kaynağı olacak.

4. İkinize özel randevu takvimi



Modern ve hızlı yaşamlarımızda çoğumuz annesiyle görüşmek için istediği vakti yaratamıyor. Siz de bu sorundan muzdaripseniz, annenize buluşma günleri önden ayarlanmış bir takvim hazırlayarak, onun için en değerli hediye olan kendinizi verebilirsiniz. Çünkü anneleri, çocuklarını mutlu görmek ya da onlarla birlikte vakit geçirmekten daha fazla mutlu eden bir şey yoktur. Elinizde böyle bir aktivite planı olduğu zaman onun için zamana yayılan ve heyecanla beklenen bir dizi etkinlik sağlamış olursunuz.

5. Dijital fotoğraf albümü



Annenizin eski albümlerde, kutularda ya da vitrin çekmecesinde sakladığı fotoğraflardan bir derleme hazırlayarak, onun için önemli olan anıları tekrar canlandırabilirsiniz. Aralara telefon belleklerindeki fotoğraflardan kareler ekleyerek, onu hızlı bir zaman yolculuğuna çıkarabilirsiniz. Bu seçkinin telefonlarda ya da kapalı albümlerde kaybolup gitmesini önlemek için hepsini dijital fotoğraf çerçevesine yükleyebilir, böylece salonun durağan bir köşesini renklendirebilirsiniz. Her gün bir slayt gibi akan fotoğraflara bakmak, annenizi eski anılarda yolculuğa çıkaracaktır.

6. Ortak çalma listesi

7. Birlikte tatil

Müzik, eski anılar ve duygularla bağ kurmanın en iyi yoludur. Annenize tercih ettiğiniz müzik platformunda yan hesap açarak ve bu hesaba birlikte dinleyeceğiniz şarkıları ekleyerek, ona yapacağı günlük ev işlerinde bile mutluluk kaynağı sunarsınız. Onun da beğendiği şarkıları ekleyerek zamanla uzayacak bu liste, aranızdaki özel bağın en tatlı simgesi olabilir.

8. Yıllık dergi/platform üyeliği

Eğer annenize ömür boyu unutamayacağı bir hediye vermek istiyorsanız, onu bu yıl baş başa bir tatile çıkarabilirsiniz. Yurt içi veya yurt dışı favori rotalarından birini seçerek, seyahatin tüm hazırlık aşamalarını kendiniz üstlenerek, ona tamamen dinlenme ve rahatlama şansı sunarsınız. Gittiğiniz yerde birlikte güneşlenmek, tarihi sokakları arşınlamak ve yeni tatlar denemek, onun için unutulmaz bir anıya dönüşecektir. Üstelik etrafta çocuk ve eş olmadan birbirinize odaklanmanızı sağlayacak, ilişkinizi derinleştirecektir.

9. Zeytin ağacı

Annenize her ay kapısını çalan bir dergi veya her gün yeni izleme önerileri sunan bir platform üyeliği hediye etmek de harika bir fikir. Onun kişisel zevklerine en uygun platformları ve sevdiği okuma listelerini inceleyerek, aradan en iyi seçimi yapabilirsiniz. Tercihiniz gurme lezzetlerle dolu bir dergi, edebiyat dünyasının en yeni eserlerini derleyen bir kahve ve kitap kutusu ya da zengin içerikleriyle öne çıkan bir izleme platformu olabilir. Önemli olan ona kargo paketini her eline aldığında ya da televizyonu her açışında, kendini değerli hissetmesidir.

10. Kişiselleştirilmiş parfüm

Annenize aldığınız çiçekler ortalama 1 hafta içinde kuruyup solar ve en sonunda çöpe gider. Oysa ona asırlarca dayanacak bir zeytin ağacı verdiğinizde, ömür boyu bebek gibi bakacağı yeni bir can sunmuş olursunuz. Eğer bahçesi varsa onun bir köşesine dikeceğiniz bir zeytin ağacı, hem her baktığında sizi hatırlamasını sağlar hem de yeni bir heyecan verir. Özellikle birkaç yılın ardından vereceği o ilk zeytinler, ne kadar az olsalar da onun hayatında tadacağı en güzel zeytinler olabilir.



Annenize bu yıl, lüks markaların en sevilen parfümlerinden birini sunmak yerine tamamen ona özel bir koku verebilirsiniz. Öncesinde katılacağınız mini bir koku atölyesiyle, onun kendi zevklerine hitap eden kokuyu yaratmasını ve ardından bu kokuyu tüm yıl üzerinde taşımasını sağlayabilirsiniz. Onun için makyaj masasındaki en lüks ürüne dönüşecek olan bu imza koku, her kullandığında özel ve değerli hissettirecektir.