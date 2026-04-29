Tek bir karar aldı 6 ayda 32 kilo verdi

Kilo vermek isteyen birçok kişi hızlı sonuç almak için katı diyetlere yönelse de, uzmanlara göre kalıcı başarı dengeli beslenme ve düzenli hareketten geçiyor. Jessica’nın hikayesi de bunun en net örneklerinden biri. Genç kadın, sıkı ve sürdürülemez diyetler yerine hayatına küçük ama etkili değişiklikler ekleyerek 6 ayda tam 32 kilo vermeyi başardı. Üstelik bunu detoks içeceklerine ya da aşırı kısıtlayıcı programlara başvurmadan gerçekleştirdi.

Gökçen Kökden

Kilo vermek için ağır diyetler uygulamak yerine günlük rutinini değiştirmeyi tercih eden Jessica, sadece yürüyüş alışkanlığıyla 6 ayda 32 kilo vererek dikkat çekti. Kendisine ulaşılabilir hedefler koyan genç kadın, zamanla günde 10 bin adımı aşarak bu süreci sürdürülebilir hale getirdi.

Başlangıçta düşük tempoyla ilerleyen Jessica, kısa sürede yürüyüşü hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getirdi. Haftanın bazı günlerinde adım sayısını 15 bine kadar çıkaran genç kadın, bu süreçte motivasyonunu artırmak için müzik ve podcast dinlediğini söylüyor. Farklı rotalar deneyerek yürüyüşü monotonluktan çıkaran Jessica, bu sayede sporu zorunluluk değil keyifli bir alışkanlık haline getirdi.

'EGZERSİZ KEYİFLİ OLMALI'

Sadece hareket etmekle kalmayan Jessica, beslenmesine de dikkat ederek süreci destekledi. Ancak en önemli değişimin bakış açısı olduğunu vurguluyor:

“İlk haftalarda bile yürüyüşü eklediğinizde farkı görüyorsunuz. Birçok kişi egzersizi zor ve yorucu olarak düşünüyor ama aslında keyif alınca devam etmek çok daha kolay oluyor.”

UZMANLAR AYNI NOKTAYA DİKKAT ÇEKİYOR

Uzmanlara göre kilo vermede en kritik unsur, sürdürülebilir bir sistem kurmak. Katı ve zorlayıcı programlar yerine günlük hayata uyum sağlayan yürüyüş alışkanlıkları, uzun vadede daha etkili sonuçlar veriyor.

HAFTALIK YÜRÜYÜŞ PLANI NASIL OLMALI?

Önerilen programda haftanın ilk günleri daha hafif tempoyla başlıyor. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri 8–10 bin adım, gün içine yayılabilecek şekilde tamamlanabiliyor.

Perşembe ve cuma günlerinde ise tempo biraz artırılıyor. Adım sayısının 12–15 bine çıkarılması ve kısa süreli hızlanmalar ya da yokuş eklenmesi, kalori yakımını destekliyor.

Hafta sonu ise yürüyüşün keyifli bir aktiviteye dönüşmesi hedefleniyor. Açık havada yapılan uzun ama rahat tempolu yürüyüşler hem fiziksel hem zihinsel olarak rahatlama sağlıyor. Günlerden birinde 15 bin adım, diğerinde ise daha kısa bir yürüyüş yeterli oluyor.

Jessica’nın hikayesi, kilo vermek için zorlayıcı yöntemlere gerek olmadığını bir kez daha ortaya koyuyor. Günlük hayata eklenen basit ama düzenli yürüyüş alışkanlığı, hem sağlıklı hem de kalıcı sonuçlar getirebiliyor.

