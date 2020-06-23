Sadece Çocukluk Aşkıyla Birlikte Olanların Anlayabileceği 8 Şey

Çocukluk aşkı denildiğinde çoğu insanın aklına ilkokul yılları gelir. İlk aşk, hayal meyal hatırlanan komik bir anıdan çok da fazlası değildir. Dikkat çekmek için kızdırıp ağlatan, doğum günü partisine annesiyle gelen, en büyük sürprizi okul bahçesinden çiçek toplamak olan beyaz atlı küçük prensini kimse yıllar sonra gördüğünde hatırlamaz bile. Tabii, iflah olmaz romantikler için bir ihtimal daha var; çocukluk aşkıyla yıllarca birlikte olmak! Kader ağlarını örmekte aceleci davrandıysa yapabilecek çok da bir şey yoktur. Aşk teslimiyet ister. Hayatınızın aşkı, çok erken yaşlarda karşınıza çıkıp herkesten önce kalbinizi kazandıysa çok şanslısınızdır. Yanlış insanları baştan elemiş, sonsuz bir güven duygusuna doğru yelken açmış olursunuz. Diğerleri hayatın hızlı temposu içinde her gün başka bir yöne savrulur, aşk acısının dibine vururken; siz ve sevgiliniz istikrar abidesi ilan edilirsiniz. İnsanların hem şaşırdığı, hem de içten içe kıskandığı bu kusursuz uyumu ancak çocukluk aşkıyla birlikte olanlar anlayabilir.

1. Sadece bakışarak anlaşabilirsiniz Birlikte geçen onca yılın ardından artık sevgilinizle aranızda kelimelere ihtiyaç yoktur. Bir bakışınızla sıkıldığınızı, üzüldüğünüzü, sevindiğinizi hiç farkında olmadan anlatabilirsiniz. Sizi neyin mutlu, neyin mutsuz edeceğini en iyi bilen insanla birlikte olduğunuz için bazen bakışmanıza bile gerek kalmaz. Siz de sevdiğinizin bir dudak hareketinden ya da bir göz kırpmasından dünyaları okuyabilir hale gelirsiniz. Kendinizden daha iyi tanıdığınız biri varsa, o da şüphesiz ki çocukluk aşkınızdır. 2. Anlatsanız roman olur Tüm çiftlerin ortak hayali gün gelip çocuklarına, hatta torunlarına aşk hikayelerini anlatmaktır. İşte o gün geldiğinde siz bir anlatsanız, gerçekten roman olur. Ne ortak arkadaşlarınız, ne birlikte gittiğiniz tatiller, ne yaşadığınız maceralar biter! Biraz insaflı olup, hikayenizin kısa bir özeti üzerinde çalışırsanız müstakbel torunlarınıza büyük incelik yapmış olursunuz. 3. Birbirinizi kimseyle kıyaslayamazsınız İlk aşkıyla evlenenler için işin en güzel tarafı, birbirlerini kıyaslayacak kimse olmamasıdır. Sonsuz alternatiflerin olduğu flört dünyasında sizin için sevgilinizin bir alternatifi yoktur. Bakışı, gülüşü bir yana sizi en rahatsız eden özelliklerini bile kimseyle karşılaştırmazsınız. Bir erkeğin hayatındaki ilk ve tek kadın olmak ise apayrı bir güzelliktir.

4. Eski sevgililerle uğraşmazsınız Her ilişkinin altına döşenen, patlamaya hazır bir mayındır eski sevgili. Ne zaman patlayacağı hiç belli olmadığından dikkatli adım atmak gerekir. Oysa siz ve sevgiliniz için aşkın geniş düzlüklerinde doyasıya koşmak serbesttir! Eski sevgililerin burnunu sokmayacağı, ansızın mesaj atıp aranızı bozmayacağı bir birliktelik.. İnsan daha başka ne ister? 5. Karşı cinsle çok yakın dostluklarınız vardır Hayat arkadaşınızı çocuk yaşta seçince, kimseye başka gözle bakmamayı bilirsiniz. Böylece diğer erkek arkadaşlarınızla gerçek dostluklar kurar, hatta kardeş gibi olursunuz. Aranızda gelgitler, yanlış anlaşılmalar, gerginlikler yaşanmaz. Uzun süreli ilişkiniz sayesinde, zor gününüzde dağ gibi arkanızda olabilecek dostlar biriktirirsiniz. 6. İnsanların size şaşırması normaldir Yıllar boyu alıştığınız bir şey varsa, o da insanların ilişkiniz karşısındaki şaşkınlığıdır. Kaç yıldır, ne zamandan beridir birlikte olduğunuz bir türlü akıllarına yatmaz. "Hiç mi başka sevgiliniz olmadı, hiç mi ayrılmadınız" gibi sorulara vereceğiniz cevapları ezberlersiniz. Evliliklerin bile iki gün sürebildiği bir dünyada insanların size şaşırması normaldir.