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  4. Sadece dişleri fırçalamak yeterli mi? Diş fırçasındaki görünmez tehlike

Sadece dişleri fırçalamak yeterli mi? Diş fırçasındaki görünmez tehlike

20.01.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş sağlığını korumanın temel adımı evimizdeki hijyenden başlıyor olabilir. Düzenli diş fırçalamak, uygun diş fırçası kullanmak ve uygun diş macunu kullanmak ağız ve diş sağlığımızı korumakta temel davranış. Fakat bu durumun sürdürülebilir olması için dişlerimizle direkt olarak temas eden diş fırçalarımızın hijyeni ve saklanması çok daha önemli olabilir.

Sadece dişleri fırçalamak yeterli mi? Diş fırçasındaki görünmez tehlike

Diş sağlığımız hakkında yapılan hataları konuştuğumuz Diş Hekimi Can SAĞLAT, “Hepimiz dişlerimizi önemseriz. Fakat gerçek olan sürdürülebilir ve sağlıklı ağız ve diş sağlığıdır. Sonuç olarak güzel gülüşler için önemli olan temel davranış, diş hijyenine dikkat etmektir” dedi.

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DİŞ FIRÇASINA MASKE TAKIN

Diş Hekimi Diş Hekimi Can Sağlat, “Doğru bir davranışın alışkanlık haline gelmesi için ortalama yirmi-yirmi beş gün gerekebilir. Zaman içinde diş temizliğimizde gerçekleştireceğimiz uygun ve ufak değişiklikler veya fırçalama zamanlarımızda yapılabilecek güncellemeler akışımızı canlı tutacaktır. Canlı ve hijyenik temizlik alışkanlığımız, ağız ve diş sağlığımızda daha uzun soluklu sonuçlar elde etmemizi sağlar. Son yıllarda Covid-19 pandemisi de bizi öğretti ki temel davranış biçimi hijyen olmalı” diyor ve ekliyor “Covid-19’dan korunmak ve sağlıklı kalmak için maske, mesafe ve hijyen kuralını ağız ve diş sağlığımız için de uygulamalı ve diş fırçamızın hijyenini sağlamalıyız.”

Diş_Fırçanıza_da_Maske_Takın (2)

Ağız ve diş sağlığımızın korunması ve özellikle diş fırçalarken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

1. En önemlisi diş fırçasının hijyeni

Hepimiz aynı hatayı mı yapıyoruz acaba! Tüm ailenin diş fırçaları hep bir yerde mi? Sabah rutininizi düşünün; sabah kalktın, tuvalete girdin, sifonu çektin, klozette asılı kalan her şey etrafa yayıldı. Sonra aldık diş fırçamızı temizlik rutinine başladık. Az önce havaya yayılanlara rağmen... Eğer banyonuzu başkaları ile paylaşıyorsanız diş fırçanızın hijyenine dikkat edin. Diş fırçanız için hijyenik çözümler tercih edin.

2. Dişlerinizi kısa süreli fırçalamayın

Ağız ve diş yapınıza uygun fırça ve macunla bir diş fırçalama seansı için ortalama iki dakika önerilir. Ortalamalar bir kişinin sadece 40-50 saniye diş fırçaladığını gösteriyor. Kısa süreli diş fırçalama macundaki florürün, diş minesine geçmesi için yeterli olmayabilir. Diş fırçalarken zamanlayıcı kullanın ve fırçalama rutininizi gözden geçirin.

3. Dil temizliğine de özen gösterin

Dişlerinizin yanı sıra bakteri oluşumları ve kokunun önüne geçmek için dilinizi temizlemeyi unutmayın. Bunun için hijyenik aparatlardan faydalanabilirsiniz. Dil temizleyiciler birikim yapan bakterileri dilinizden alır.

Diş_Fırçanıza_da_Maske_Takın

4. Fırçalama rutininizi güncelleyin

Her gün farklı bir bölgeden başlayarak dişlerinizi fırçalayın. Böylece sona kalıp atlanan bölgelerin daha iyi fırçalanmasını sağlayabilirsiniz.

5. En az iki defa

Uygun fırça ve macun kullanarak en az günde iki kere dişlerinizi fırçalayın. Bundan azı veya fazlası ağız ve diş yapınıza zarar verebilir. Bunun önüne geçmek için diş hekiminize danışmayı unutmayın.

6. Diş fırçasını belirli aralıklarla yenileyin

Düzenli kullanım sonucu bir diş fırçasının ömrü ortalama iki üç aydır. Ortalama iki yüz kullanım sonrası diş fırçalarımızı yenilemek gerekir. Hijyen için ortalama üç ayda bir diş fırçanızı değiştirmeyi unutmayın.

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7. Fırçalama rutini sonrası hijyen önemli

Fırçalama sonrası hemen ağzınızı suyla çalkalamayın. Hemen su ile birleşen diş macunundaki floridin etkinliği azalacaktır. Bırakın diş macunu ağzınızda biraz daha kalsın.

8. Diş ipi kullanın

Diş ipi kullanmak da ağız ve diş sağlığınız için önemli bir rutin olsun. Diş fırçasının ulaşamadığı noktalar ve diş aralarında oluşabilecek plak oluşumları için diş ipi kullanın.

9. Diş fırçası seçerken dikkatli olunmalı

Kıl yapısı çok sert olan fırçalar ağız yapınıza ve diş etinize zarar verebilir. Ağız ve diş yapınıza uygun olacak yumuşak veya orta sertliğe sahip kıl yapısı olan diş fırçası kullanın. Böylelikle diş minenize vereceğiniz zararı önlemiş olursunuz.

10. Uygun hareketle dişlerinizi fırçalayın

Doğru hareket oval şekilde bir rutin. Dairesel hareketler dişler arasındaki boşlukları temizlemede daha yumuşak ve etkilidir. Ön üst ve alt dişlerin arkasını fırçalamak için diş fırçasını dikey olarak tutun ve fırçanın sadece ön yarısını kullanarak yumuşak ve yuvarlak hareketlerle bu bölgeleri fırçalayın.

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