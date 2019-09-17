Sadece erkeğin değil, kadının kalbine giden yol da midesinden geçiyor

Bilim insanları doymuş bir kadının romantizme daha iyi cevap verebileceğini keşfetti. Çalışma sırasında kadınların aç karnına nötr ve romantik görüntülere bakmaları söylendi. Daha sonra aynı resimlere 500 kalori tükettikten sonra bir kez daha bakmaları istendi. Her iki durumda da beyinlerinin çalışması MRG kullanılarak gözden geçirildi.

Deney, kadınların mide dolu görüntülere daha iyi tepki verdiğini göstermiştir. İkinci durumda beynin ödüle cevap veren alanları daha aktif hale geldi. Bu tepki olabilir çünkü insanlar acıktıklarında, yiyecek dışında başka bir şey düşünmeleri zor. Yemek yedikten sonra rahatlar ve diğer alanlara daha açık hale gelirler. Ama hepsi bu kadar değil.

Dolu bir mide ile romantik ilişkiler arasındaki bağlantının yanı sıra, yemeğin kendisinin romantizmi nasıl etkilediği de aynı derecede önemlidir. Araştırmacılar, tatlı lezzetlerin romantik sözlere romantik olmayanlara göre daha çok etki ettiğini ortaya çıkardı. Bu durumda, tatlı bir şey yemeseler bile kadınların romantik kelimelere daha duyarlı olduğu ifade edildi.