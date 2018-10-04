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Sadece horlayan eşini uyandırmak istemişti sonrası dehşet!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2018 12:07 | Son Güncelleme

İkisi de 25 yaşında olan Lewis Little -Lisa Lee çifti küçük oğullarıyla mutlu bir hayat sürüyordu. Ta ki o geceye kadar...

Yatarken eşinin yüksek sesle horlamasından rahatsız olan 25 yaşındaki Lisa, eşini yataktan kovmak için kalktığında büyük şok yaşadı.

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The Sun’ın haberine göre, her şey normal giderken bir gece Lisa sevgilisi yüksek sesle horladığı için uyandırmak istedi. Ancak Lisa, Lewis’i uyandırmaya çalışırken yatağın ıslak olduğunu fark etti ve bir şeylerin ters gittiğini düşündü.
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Kalkıp ışıkları yaktığında büyük bir şok yaşadı. Lisa, "Işıkları açtım, yüzü morarmıştı ve nefes almıyordu” diyor. Genç kadın ambulans çağırdı. Ancak Lewis için yapacak bir şey kalmamıştı. Lisa, Lewis'in çıkardığı sesin horlama değil, öldükten sonra vücudunu terkeden hava nedeniyle çıkan ses olduğunu öğrenince dehşeti bir kez daha yaşadı.
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Bundan 1 yıl önce Lewis Little’a doktorlar Brugada sendromu teşhisi koymuştu. Nadir görülen bu kalp rahatsızlığı, doktorlar tarafından yüksek bir risk olarak görülmedi. Lisa doktorların, Lewis'in uzun, mutlu ve sağlıklı bir yaşantıya sahip olacağını söylediğini belirtiyor.
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Ancak Lewis tanıdan bir yıl sonra hayatını kaybetti. Lisa, "Lewis'i kaybetmek beni ve oğlumuz Tyler'ı da yok etti.
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Bu sendrom sessiz bir katildir. Sadece bunun farkındalığını artırmak ve bir şeyler yapılmasını sağlamak istiyorum" diyor. Lisa şimdi, iki yaşındaki oğlu Tyler için hastalığın kalıtsal bir risk oluşturmasından endişe ediyor.
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BRUGADA SENDROMU NEDİR?

BRUGADA SENDROMU NEDİR?
Brugada sendromu, alışılmadık derecede hızlı kalp ritmiyle çarpıntıya veya bayılmaya neden olabilen, nadir görülen fakat ciddi bir kalp rahatsızlığıdır. Sorun genetik olabilir.
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Bazen belirti vermeyebilir. Görünür bir anormallik olmadığından teşhis edilmesi güç olabilir. Bu sendromun genç, sağlıklı insanlarda kalbe bağlı ani ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.
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Lewis Little Lisa Lee brugada sendromu

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