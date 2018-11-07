KADIN

Sadece iki haftada hem kalçanız sıkılaşacak, hem de selülitlerinizden kurtulacaksınız!

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
EGZERSİZLER HABERLERİ  | 07.11.2018 10:45 | Son Güncelleme

Selülit yeterli kasın olmadığı, fazla yağın olduğu zamanlarda oluşur. Ancak bu sorunu doğru beslenme, masaj ve iyi planlanmış bir egzersiz programıyla çözebilirsiniz. Sizin için kaslarınızı sıkılaştıracak, uyluk ve bacak bölgesindeki sarkmaları azaltacak 6 egzersiz tekniğini bir araya getirdik.

Sadece iki haftada hem kalçanız sıkılaşacak, hem de selülitlerinizden kurtulacaksınız!

**EGZERSİZ 1

1

Kolunuzdan destek alarak görseldeki gibi sağ tarafınıza uzanın. Sol bacağınızı yukarı kaldırın ve 5 saniye bu konumda tutun. Sonra yavaşça indirin. Bu egzersizi sağ bacağınızla tekrarlayın. Her bacak için 2 set olacak şekilde 12 kez uygulayın.

EGZERSİZ 2

2

Ellerinizi yere yerleştirin ve şınav yaparken olduğu gibi aynı pozisyonu alın. Sonra sağ bacağınızı bükün ve dizinizi karnınıza doğru getirin. Sonra bacağınızı düzeltin ve kaldırın. Aynı işlemi sol bacağınızla yapın. 3 set olacak şekilde 8 kez tekrarlayın.

EGZERSİZ 3

3

Bir dambıl veya bir kettlebell alın ve ayaklarınızı omuz genişliğiyle düz bir şekilde dik tutun. Nefes alın ve dizlerinizi bükerek vücudunuzu yavaşça indirmeye başlayın. Uyluklarınız yere paralel hale gelene kadar kendinizi aşağı indirmeye devam edin. Sonra yükselmeye başlayın. 3 set olacak şekilde 20 kez tekrarlayın.

EGZERSİZ 4

4

İki elinize de bir dambıl alın. Dik durun, ayaklar omuz genişliğinde olsun. Üst gövdenizi yavaşça bükmeye, sırtınızı düz tutmaya, kollarınızı serbestçe aşağı indirmeye başlayın. Mümkün olduğu kadar yavaş hareket edin. Sonra yavaş yavaş başlangıç pozisyonuna geri dönün. 5 set olacak şekilde 12 kez tekrarlayın.

EGZERSİZ 5

5

Dizlerinizin üzerinde durun ve ellerinizi yere koyun, kollarınızı düz tutun. Sırtınızı düz tutarak, bir bacağı yavaşça kaldırmaya başlayın. Bacağınızı olabildiğince yükseğe kaldırın ve birkaç saniye tutun. Daha sonra başlangıç pozisyonuna geri dönün. Egzersizi tekrarlayarak, sağ ve sol bacağınız arasında geçiş yapmaya devam edin. Her bacak için 15 tekrar.

EGZERSİZ 6

6

Ayaklarınızı omuzlarınızdan biraz daha geniş açın. Dizlerinizi bükün, ellerinizi başınızın arkasına koyun. Ardından kuvvetli bir şekilde zıplayın. Zemine tekrar değdikten sonra başlagıç pozisyonuna geri dönün. 20 kez tekrarlayın.

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