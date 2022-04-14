HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sadece iki kaşık ekleyin! Etkisini anında gösteriyor: Hücreleri yeniler, direnci artırır, kronik yorgunluğun çözümü

Sadece iki kaşık ekleyin! Etkisini anında gösteriyor: Hücreleri yeniler, direnci artırır, kronik yorgunluğun çözümü

14.04.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kronik yorgunluk günümüzün en çok şikayet edilen problemlerinden biri. Kronik yorgunlukla beraber vücudun direnci düşer ve hastalıklara davetiye çıkar! Sabahları kahve içiyorsanız vereceğimiz küçük bir tüyo ile bunların önüne geçebilir hatta enerjinize enerji katabilirsiniz. Yurt dışında her geçen gün daha da popüler hale gelen bu içecek herkese çok iyi gelecek...

Sadece iki kaşık ekleyin! Etkisini anında gösteriyor: Hücreleri yeniler, direnci artırır, kronik yorgunluğun çözümü

Sabahları kahve içmeyi seviyorsanız içine iki kaşık portakal suyu eklemeyi düşündünüz mü hiç? Muhtemelen düşünmediniz ama mükemmel etkilerini öğrenince artık o şekilde içmeye başlayacaksınız. Kulağa biraz farklı gelse de yurt dışında giderek yaygınlaşan bu içecek sağlığınız için de oldukça faydalı. Size yeni bir yöntem olarak önereceğimiz portakallı kahve hem hafif tadı hem de yararları ile favoriniz olmaya aday.

PORTAKAL SUYU KAHVE KARIŞIMI NASIL YAPILIR?

Portakal içeriğinde doğal olarak meyve şekeri barındırır. Acı kahve ile karıştığında hafif, tatlımsı bir tada sahip olur. Yapımı da oldukça kolay olan bu tarif, evdeki malzemelerle kolayca yapılabilir.

Gerekli malzemeler İhtiyacınız olan iki ana bileşen bulunuyor. Portakal suyunu marketten hazır olarak satın alabilir ya da evde taze olarak sıkabilirsiniz. Taze sıkılmış portakal suyunun hazır olandan daha lezzetli ve faydalı olduğu bilinse de vakti olmayanlar için de hazır seçeneği bulunuyor.

pexels-sarah-chai-7262412

Diğer ihtiyacınız olan ise espresso gibi sert bir kahve. Evde kahve makinanız bulunuyorsa kapsül veya toz olarak hazırlayacağınız espressonun yanında satın alacağınız bir moka pot da kullanabilirsiniz. Tüm bu seçeneklere ek olarak marketlerde satılan hazır cold brew kahvesi de işinizi görecektir.

breakfast-hotel-1921530_1280

Yaz aylarının da gelmesiyle hem tatlı hem serinletici bir içecek olarak tüketebileceğiniz portakal sulu kahve, buzla da hazırlanabilir.

2 shot espressonuzu hazırlayın.

Buz kullanacaksanız önce buzları bardağınıza yerleştirin.

Püf noktası Espresso dışında kahve kullanacaksanız portakal suyunun üzerine kahveyi eklemek için kaşık kullanın. Bu sayede portakal suyu ile karışmasını önleyebilirsiniz.

PORTAKAL SUYU VE KAHVE KARIŞIMININ FAYDALARI

Kahve metabolizmanızı hızlandırıp yağ yakımını kolaylaştırırken C vitamini deposu olan portakal ise bağışıklığınızı güçlendirir. Bu iki besini bir arada tüketmek size çok yönlü yararlı bir etki sağlar. Vücudun yağ yakmasını, iştahın azalmasını ve hücre yenileyici etkisinden yararlanarak dinç kalmayı sağlayan kahve, obezite ve kronik yorgunluğa karşı oldukça etkili. Portakalın faydaları ile de birleşince detoks etkili sağlıklı bir içecek oluyor.

iStock-1033432408

ZARARI VAR MIDIR?

Hem portakal suyunu hem de kahveyi aynı anda tüketmek kulağa mide için zararlı gibi gelebilir. Ancak bu içecekler hemen her gün kahvaltıda tükettiğimiz besinlerdir. Eğer şimdiye kadar tüketimi size rahatsızlık vermediyse ikisini karıştırarak tüketmenin de bir zararı olmaz.

iStock-537837754

Bir diğer kaygı ise dişlere zararı olup olmadığı yönünde. Normal şartlarda kahvaltı yaptıktan sonra yarım saat boyunca dişlerin fırçalanması önerilmemektedir. Tükettiğiniz besinlerin içeriğinde bulunan asit nedeniyle diş minesi yumuşar ve bu süreçte fırçalanan diş zarar görür. Aynı durum bu içecek için de geçerli. Tükettikten sonra yarım saat boyunca dişlerinizi fırçalamazsanız ağız sağlığınız açısından da bir sorun teşkil etmez.

Bu tip içeceklerin mide hastalığı veya hassasiyeti bulunan kişiler için uygun olmadığını belirtmekte fayda var. Ülser gibi bir mide rahatsızlığına sahipseniz tüketmeden önce doktorunuza danışmanız daha sağlıklı olacaktır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek başına ceviz yetmiyor! Zihin açan mucize formülTek başına ceviz yetmiyor! Zihin açan mucize formül
Bakan canlı yayında açıkladı! Kira artışı için dikkat çeken sözlerBakan canlı yayında açıkladı! Kira artışı için dikkat çeken sözler
"Erdoğan'ın oyu yüzde 2 yükseldi" dedi, ittifakı açıkladı"Erdoğan'ın oyu yüzde 2 yükseldi" dedi, ittifakı açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

Bakan canlı yayında açıkladı! Kira artışı için dikkat çeken sözler

Bakan canlı yayında açıkladı! Kira artışı için dikkat çeken sözler

Ukrayna duyurdu! "Karadeniz'deki Moskova kruvazör gemisini vurduk"

Ukrayna duyurdu! "Karadeniz'deki Moskova kruvazör gemisini vurduk"

Galatasaray skora itiraz etti! Maç tekrar mı edilecek?

Galatasaray skora itiraz etti! Maç tekrar mı edilecek?

Rusya'dan tehdit gibi açıklama! 'Kiev dahil hepsini vuracağız'

Rusya'dan tehdit gibi açıklama! 'Kiev dahil hepsini vuracağız'

Türkler hakkındaki kehanetleri korkuttu!

Türkler hakkındaki kehanetleri korkuttu!

İlginizi Çekebilir

‘Aşk hayatı’ etkilenecek diye 75 bin pound tazminat aldı!

‘Aşk hayatı’ etkilenecek diye 75 bin pound tazminat aldı!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.