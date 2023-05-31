Sadece iki malzemeyle hazırladığı karışım 20 yaş genç gözükmesini sağlıyor

TikTok kullanıcısı Abi, yayınladığı videoda "30 yıldır gül suyu ve gliserin kullanıyorum.

İnsanlar beni her zaman gerçek yaşımdan 20 yaş küçük sanıyor." dedi. Cildine sıktığı karışımın ilahi hissettirdiğini belirten Abi, bu karışımın faydalarından bahsetti.

"Gliserin cilt için harika çünkü cildin nemi tutmasına izin veren bir madde olan nemlendirici görevi görüyor. Cilt nemini artırabilir, kuruluğu giderebilir ve cilt yüzeyini tazeleyebilir."

Videosu 50.000'den fazla beğeni aldı ve sosyal medya takipçilerinden övgü yağdı.

Biri şöyle dedi: “Annem hayatı boyunca gül suyu ve gliserin kullandı. 93 yaşında ölene kadar cildi yumuşak, ışıltılı ve muhteşemdi. İnsanlar onun daha genç olduğunu düşündü. Bir diğeri ekledi: "Gül suyu kesinlikle harika."



