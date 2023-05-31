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Sadece iki malzemeyle hazırladığı karışım 20 yaş genç gözükmesini sağlıyor

31.05.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç gözükmek için cilt bakımına dikkat etmek gerekiyor. Cilt bakımında uygulanan doğal içerikleri ürünler çok daha canlı ve genç bir görünüm kazanmanızı sağlayabiliyor. TikTok'ta cildinde kullandığı ev yapımı sprey karışımın tarifini veren bir kadın bu karışımla 20 yaş genç gözüktüğünü söyledi.

Sadece iki malzemeyle hazırladığı karışım 20 yaş genç gözükmesini sağlıyor

TikTok kullanıcısı Abi, yayınladığı videoda "30 yıldır gül suyu ve gliserin kullanıyorum.
İnsanlar beni her zaman gerçek yaşımdan 20 yaş küçük sanıyor." dedi. Cildine sıktığı karışımın ilahi hissettirdiğini belirten Abi, bu karışımın faydalarından bahsetti.

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"Gliserin cilt için harika çünkü cildin nemi tutmasına izin veren bir madde olan nemlendirici görevi görüyor. Cilt nemini artırabilir, kuruluğu giderebilir ve cilt yüzeyini tazeleyebilir."

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Videosu 50.000'den fazla beğeni aldı ve sosyal medya takipçilerinden övgü yağdı.
Biri şöyle dedi: “Annem hayatı boyunca gül suyu ve gliserin kullandı. 93 yaşında ölene kadar cildi yumuşak, ışıltılı ve muhteşemdi. İnsanlar onun daha genç olduğunu düşündü. Bir diğeri ekledi: "Gül suyu kesinlikle harika."


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