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Sadece ipek kirpik yaptırmak istemişti! Talihsiz kadının başına gelenler korkuttu

24.08.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kirpikler bakışların daha anlamlı ve çekici olmasını sağlıyor. Kirpiklerin daha uzun, yoğun ve kıvrık göstermek için birçok yöntem bulunuyor. Bu yöntemler arasında bulunan ipek kirpik uygulamasını yaptıran 17 yaşındaki Haley Fetzer, gözlerinin başına gelenleri sosyal medya üzerinden paylaşarak ipek kirpik yaptırmak isteyenleri uyardı.

Sadece ipek kirpik yaptırmak istemişti! Talihsiz kadının başına gelenler korkuttu

Her gün maskara sürmek oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bu durumdan sıkılan kadınlar kirpik lifting, ipek kirpik gibi uygulamaları tercih ediyor. Ancak bu uygulamalar doğru yapılmadığında göze oldukça zarar veriyor. 17 yaşındaki Haley Fetzer yaptırdığı ipek kirpik uygulamasından sonra şiddetli alerjik reaksiyonlar göstermeye başladı. Gözünde kızarıklık ve şişlik gören Haley, gözünün birkaç saat içinde kan içinde kaldığını belirtti. Ertesi sabah gözlerini açamayacak hale gelen Haley yaşadıklarını paylaştı.

“MİLYONLARCA KARINCA TARAFINDAN ISIRILMAK GİBİ”

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Gözünde yaşadığı alerjinin çok acı verici olduğunu ve 'bir milyon karınca tarafından ısırılmak gibi' hissettirdiğini söyledi. Haley tedavi için doktora gitti. Doktor gözünün aşırı alerjik reaksiyonu için kayganlaştırıcı göz damlaları ve antihistaminiklerle tedavi edilmesi önerdi. Günler içinde gözünde iyileşme görülürken tamamen evden çıkmaya hazır hissetmesi haftalar aldı.

“ZOMBİ GİBİ HİSSETTİM”

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Olayla ilgili olarak şunları söyledi: "Tam bir felaketti. İlk başladığında, gözümün dibinde küçük, kırık kan damarları birikmiş gibi görünüyordu. İlk tepkim ben kör olacağım oldu. Gözlüklerimi taktığımda bile toplum içine çıkmak istemedim. Utanç vericiydi, işten ayrılmak zorunda kaldım. O zamanlar bir smoothie dükkanında çalışıyordum ve 'kimse benden smoothie istemeyecek' diyordum. Korkunç görünüyordum. Korkunç bir zombi gibi göründüğümü hissettim ve dışarı çıkarsam küçük çocukları korkuturdum."

ÇOK FAZLA YAPIŞKAN VARDI

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Haley, kirpikleri ilk yaptırdığında küçük bir tepki yaşadığını - gözlerinin hafifçe pembeleştiğini - ancak bunu saman nezlesi sandığını söyledi. " Kızarıklıklar artınca gözlerimi akan ılık suyun altına koydum ve sonunda onları soyabildim" diye açıkladı. "Ama çok fazla yapışkan vardı. Çok kalın bir mukus gibiydi. Her bir kirpiğe sürüldüğünden onları çıkarmak neredeyse imkansızdı."Haley, kirpik yapıştırıcısına alerjisi olduğuna inanıyor ve daha fazla insanın bu gizli tehlikeyi bilmesini istiyor.

İYİLEŞMESİ 5 HAFTA SÜRDÜ

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"Beş hafta boyunca eve kapandım. Tüm tepki bitene kadar toplum içine çıkmaktan korktum. Spor salonuna gidiyorum, arkadaşlarımla takılıyorum ve neredeyse hiç eve gelmiyorum ve gözlerime olan bir şey yüzünden evde kalmak zorunda olmak benim için gerçekten farklıydı

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