KADIN

Sadece kadınların anlayabileceği 15 garip durum! Size de çok tanıdık gelecek

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 12:01 | Son Güncelleme

Cam şişelerde fondöten almaktan kaçınıyor ya da 'giyecek hiçbir şeyim yok' diye dert yanıyor musunuz? Bu makalede okuyacaklarınız size çok tanıdık gelecek. Her kadının en az bir kez yaşadığı durumları bir araya getirdik. Size de tanıdık gelecek!

Sadece kadınların anlayabileceği 15 garip durum! Size de çok tanıdık gelecek

'CAM ŞİŞEDE FONDÖTENİ BU YÜZDEN SEVMİYORUM'

1

'GİYECEK HİÇBİR ŞEYİM YOK' SORUNU

2

BU DURUM SİZİ DE RAHATSIZ EDİYOR MU?

3

YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABIYLA BİR GÜN GEÇİRMEK

4

HER YİYECEĞE BULAŞAN RUJ

5

SABAH PANTOLON GİYDİĞİMDE BÖYLE, AKŞAM GÜN SONUNDA BÖYLE GÖRÜNÜYORUM

6

BİR BAŞKA YÜKSEK TOPUK SORUNU

7

EVCİL HAYVANINIZ VARSA KAÇINILMAZ SON

8

ONLINE ALIŞVERİŞ ACI VERİCİ OLABİLİR

9

FOTOĞRAF ÇEKMEYE ÇALIŞIRKEN İÇERİ BİRİ GİRDİĞİNDE

10

DÜNYADAKİ EN ACI ŞEY

11

UZUN TIRNAK PROBLEMLERİ

12

ERKEK ARKADAŞIMDAN GÜZEL BİR FOTOĞRAF ÇEKMESİNİ İSTEDİĞİMDE

13

ÇOK SOLUK, ÇOK KOYU, ÇOK KIRMIZI

14

TEMİZLİK BİTTİĞİNDE

15

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Anahtar Kelimeler:
kadınların yaşadığı garip durumlar her kadının başına gelen olaylar

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