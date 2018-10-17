Sadece kadınların anlayabileceği 15 garip durum! Size de çok tanıdık gelecek

'CAM ŞİŞEDE FONDÖTENİ BU YÜZDEN SEVMİYORUM'
'GİYECEK HİÇBİR ŞEYİM YOK' SORUNU
BU DURUM SİZİ DE RAHATSIZ EDİYOR MU?
YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABIYLA BİR GÜN GEÇİRMEK
HER YİYECEĞE BULAŞAN RUJ
SABAH PANTOLON GİYDİĞİMDE BÖYLE, AKŞAM GÜN SONUNDA BÖYLE GÖRÜNÜYORUM
BİR BAŞKA YÜKSEK TOPUK SORUNU
EVCİL HAYVANINIZ VARSA KAÇINILMAZ SON
ONLINE ALIŞVERİŞ ACI VERİCİ OLABİLİR
FOTOĞRAF ÇEKMEYE ÇALIŞIRKEN İÇERİ BİRİ GİRDİĞİNDE
DÜNYADAKİ EN ACI ŞEY
UZUN TIRNAK PROBLEMLERİ
ERKEK ARKADAŞIMDAN GÜZEL BİR FOTOĞRAF ÇEKMESİNİ İSTEDİĞİMDE
ÇOK SOLUK, ÇOK KOYU, ÇOK KIRMIZI
TEMİZLİK BİTTİĞİNDE
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