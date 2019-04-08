KADIN

Sadece kendileri değil kokuları da ünlü! İşte ünlü kadınların çantalarından ayırmadığı parfümler

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 08.04.2019 08:58 | Son Güncelleme

Modellerle birlikte, giderek daha fazla sayıda ünlü aktris ve şarkıcı, parfüm markalarının yüzleri haline geliyor. Ve sonra mantıklı bir soru ortaya çıkıyor: bu ünlüler günlük yaşamlarında gerçekten hangi kokuları kullanmayı tercih ediyor?

Victoria Beckham, Cindy Crawford, Kim Kardashian gibi ünlülerin hangi parfümleri kullandığını merak ediyorsanız okumaya devam edin.

14 ünlü kadının vazgeçemediği parfümleri açıklıyoruz

BEYONCE

BEYONCE
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, Emporio Armani Diamonds Intense’ten vazgeçemiyor. Kadınlığı vurduguladığına inanılan parfüm tüm zamanların en sevilen kokusu.

JENNIFER ANISTON

JENNIFER ANISTON
Çok çeşitli parfüm kullandığı bilinen ünlü aktris Jennifer Aniston’ın kendi adıyla çıkardığı Chapter One parfümü en sevdiği koku. Şişesi bir göz yaşı damlası gibi görünen parfüm çiçek, narenciye ve odunsu karışımlardan oluşuyor.

KIM KARDASHIAN

KIM KARDASHIAN
Gündemden hiçbir zaman düşmeyen şov yıldızı Kim Kardashian’ın kendine özel parfüm serisi bulunuyor. Kardashian, birkaç yıldır kadınlar için kendi parfüm serisini üretmekte. Sansasyon kraliçesinin parfüm şişeleri bile gündem olmuştu. Body adındaki parfümün ambalajı Kim Kardashian'ın ikonik vücudundan ilham alınmıştı. Tüm kokuları arasında ise 3 favorisi var: Wifey, Body ve Baby Girl.

NAOMİ WATTS

NAOMİ WATTS
İngiliz aktris baskın kokulardan hoşlanmadığını bir röportajında paylaşmıştı. Naomi duştan yeni çıkmış hissi veren Misk özlü ikonik parfüm Musk Eau de Toilette Spray kullanıyor.

KATE BOSWORTH

KATE BOSWORTH
Amerikalı aktris ve model, İsveçli bir marka Byredo'nun hayranı olduğunu ve yıllardır Gypsy Water adlı parfümüne sadık kaldığını söylüyor. Toprak, orman kokusunu andıran parfüm oldukça romantik bulunuyor.

SARAH JESSİCA PARKER

SARAH JESSİCA PARKER
Sarah Jessica Parker, hem erkekler hem de kadınlar için birçok parfüm serisi yarattı. Ünlü yıldız Japon markası Comme des Garcons’un Stash adındaki unisex parfümünü kullanıyor.

CINDY CROWFORD

CINDY CROWFORD
Eski süpermodel, ünlü parfümcü Azzi Glasser'dan alışveriş yapıyor ancak hangi parfümü kullandığını sır gibi saklıyor. Azzi Glasser, insanın ruhunu ve karakterini ortaya çıkaran eşsiz aromalar yarattığını söylüyor. Düzenli müşterileri arasında Orlando Bloom, Johnny Depp, Jude Law, Helena Bonham Carter ve Kate Moss gibi ünlüler var.

KYLIE JENNER

KYLIE JENNER
Kylie Jenner, baş ağrısına neden olabilecek ağır parfümlerden hoşlanmadığını itiraf ediyor. Bu yüzden daha çok vücut spreylerini tercih ediyor. En sevdiği parfüm Victoria's Secret tarafından sunulan Coconut Passion.

GIGI HADİD

GIGI HADİD
Amerikalı süpermodel, Tom Ford'un Velvet Orchid parfümüne yönelik bir reklam kampanyasının bir parçasıydı. Hadid, bu parfümü her zaman tercih ettiğini söylüyor. Bir akşam etkinliğine katılmak zorunda kalırsa, her zaman Velvet Orchid'i seçer.

KENDALL JENNER

KENDALL JENNER
Model Kendall Jenner, günlük yaşamında Estee Lauder'in Modern Muse Le Rouge kokularını tercih ediyor. . Parfümün üreticisi bunun modern bir kadına adanmış olduğunu iddia ediyor.

VICTORIA BECKHAM

VICTORIA BECKHAM
Victoria Beckham, seçkin bir marka olan Vilhelm Parfumerie'nin Room Service parfümünü kullanıyor.

KATTY PERRY

KATTY PERRY
Kışkırtıcı tarzıyla ünlü olan şarkıcı, Thierry Mugler'in Angel kokusuna bayıldığını itiraf ediyor. Bu parfümün, yaratıcı, tatlı ve farklı olduğu için öne çıktığına inanıyor.

KEIRA KNIGHTLEY

KEIRA KNIGHTLEY
Ünlü aktris uzun yıllardır Chanel’in efsane kokusu Coco Mademoiselle kullanıyor.

REESE WİTHERSPOON

REESE WİTHERSPOON
Aerin Lauder tarafından üretilen Amber Musk oyuncunun vazgemediklerinden. Üretici bu parfümü “soğuk karlı bir gecede yumuşak, rahat bir battaniye gibi - içine sarmak istediğiniz sıcak, davetkar bir koku” olarak tanımlamaktadır.
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