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Sadece sağlığa değil evliliğe de zarar! Uzman isimden uyarı: Ağız kokusu, evlilikte boşanmaya kadar gidebilir!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
02.12.2024 16:49
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Ağız kokusu günümüzde hem kadın hem de erkeklerde görülebilen ve önlenmesi gereken rahatsızlıklardan biri. Altında birçok sebbein yatabileceği ağız kokusu özellikle iletişim sırasında karşı tarafa rahatsızlık verebilmektedir. Uzman Diş Hekimi ve Ağız Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, ağız kokusunun yalnızca ağız sağlığı sebebiyle değil, mutlu bir evliliği korumak için de tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizdi. İşte detaylar...

Sadece sağlığa değil evliliğe de zarar! Uzman isimden uyarı: Ağız kokusu, evlilikte boşanmaya kadar gidebilir!

Uzman Diş Hekimi ve Ağız Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, ağız sağlığına karşı önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, ağız kokusu sebebiyle konunun evlilikte boşanmalara kadar yol açabildiğini ifade etti.

"GEÇERLİ BİR BOŞANMA NEDENİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

ağız muaynesi

Prof. Dr. Birkan Özkan, "Evlilikte dayanılmaz hale gelen ağız kokusu boşanma nedeni sayılabilir mi? Kötü ağız kokusu başlı başına boşanma sebebi değil ancak kişi ağız kokusunu tedavi ettirmiyorsa ve bu durum evliliği çekilmez hale getiriyorsa, uzman hekimlerinden oluşan bir sağlık kurulunun onayladığı raporla boşanma gerekçesi sayılabilir. Özellikle ağız kokusunun tedavi edilemez olduğu kanıtlanırsa, Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna göre önceki kararlarında olduğu gibi, bu durum geçerli bir boşanma nedeni olarak değerlendirilebilir. Ancak, ağız kokusu için diş hekimleri tarafından uygulanabilecek birçok etkili tedavi çözümleri sunmakta ve ilk tercih olarak değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

6 ADIMDA TEDAVİ

ağız kokusu

Ağız kokusunun kalıcı çözümünde diş hekimliği tedavilerinin 6 adımını detaylandıran Prof. Dr. Birkan Özkan, şöyle konuştu:

"Ağız kokusuna sebep olan diş çürüğünün başlangıç aşamasında yarık örtücü tedaviler uygulanabilir. Doğru ağız bakımı uygulamalarıyla birlikte dil sıyırıcıları, günlük diş ipi kullanımı, arayüz fırçası ve florürlü diş macunları gibi kişiye özel tavsiyelerde bulunulabilir. Ağız kokusuna sebep olan diş çürüklerinin boyutlarına göre anatomik diş dolgusu, minividalı diş dolgusu veya kanal tedavisi gibi işlemler uygulanabilir. Ağız kokusuna neden olan kaplama altı çürük veya kaplamanın diş eti üzerinde baskı oluşturması durumunda, kaplama altı çürüğün tamiri yapılarak kaplama alt yapısı sağlamlaştırılabilir ve diş etine uyumlu kaplama tasarımı gerçekleştirilebilir. Ortodontik tel ve braketlerin plak, taş ve yiyecek artığı biriktirme potansiyeli yüksek olduğundan, ara yüz fırçası ve diş fırçası gibi ağız bakım ürünlerinin doğru ve düzenli kullanılması önemlidir.

ağız

Ağız kokusuna sebep olan diş eti hastalığı (periodontal hastalık) durumunda ise diş taşı temizliği, kök yüzeyi düzleştirmesi, subgingival küretaj veya açık ve kapalı cerrahi küretaj gibi kişiye özel tedavi yöntemleri uygulanabilir. Ayrıca, diş iltihabı, kist, gömülü diş veya implant çevresi iltihabı gibi durumlarda, gömülü diş operasyonları, implant operasyonları ve implant çevresinin iltihaptan arındırılması gibi kişiye özel tedaviler yapılabilir"

"ÇİFTLERİN BİRBİRLERİNE OLAN ÇEKİCİLİĞİNE KATKIDA BULUNUR"

ağız kokusu2

Son olarak Prof. Dr. Birkan Özkan, "Ağız kokusu evliliği derinden etkileyebilir, duygusal stres ve gerginliklere de yol açar. Doğru ağız bakımı, düzenli diş hekimi muayenesi, ağız kokusunun asıl kaynağının ortaya çıkartılması ve kişiye özel diş hekimliği tedavileri sayesinde ağız kokusunun çözümünü mümkün kılar. Ağız sağlığını korumak ve mutlu evliliği sürdürmek için ağız kokusunun giderilmesi gerekir. Ağız kokusunun güzel olması, insanların en özel alanlarında çiftlerin birbirine olan çekiciliğine katkıda bulunur" dedi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
ağız kokusu boşanma evlilik
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