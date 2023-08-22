Sadece telefonunu şarja takmak istemişti! 17 yaşındaki hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti

Brezilya'nın Paraiba kentindeki evinde 17 yaşındaki Jennifer Karolayne ve doğmamış çocuğu telefon şarjından kaynaklanan elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Karoleyne’nin eşi trajik olaya tanık olurken hemen acil servise haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiklerinde 17 yaşındaki Jennifer Karolayne ve doğmamış çocuğunun hayatını kaybettiğini söyledi.

“YÜKSEK BİR PATLAMA SESİ DUYDUM”

İsmi açıklanmayan eş Karolayne’ın banyodan çıktıktan sonra uzatma kablosuyla telefonunu şarj etmeye çalıştığını söyledi. O sırada eşinin elektrik akımına kapıldığını belirten ismi açıklanmayan koca, “Alışılmadık derecede yüksek bir patlama sesi duydum. Ardından büyük bir çığlık geldi” dedi.

Campina Grande Cinayet Masası Karakolundan Şef Ramirison Pedro, olayın bir kaza olarak değerlendirildiğini söyledi. Ancak olayın halen araştırılacağını da sözlerine ekledi.