Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Sadece telefonunu şarja takmak istemişti! 17 yaşındaki hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti

    Sadece telefonunu şarja takmak istemişti! 17 yaşındaki hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti

    22.08.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    17 yaşındaki Jennifer Karolayne isimli hamile bir kadın banyo yaptıktan sonra telefonunu şarja takmak istedi. Bedenini kurulamayı unutan kadın şarj adaptörünü prize soktuğu anda bir anda elektrik akımına kapıldı. Genç kadın ve doğmamış bebeğinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

    Brezilya'nın Paraiba kentindeki evinde 17 yaşındaki Jennifer Karolayne ve doğmamış çocuğu telefon şarjından kaynaklanan elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Karoleyne’nin eşi trajik olaya tanık olurken hemen acil servise haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiklerinde 17 yaşındaki Jennifer Karolayne ve doğmamış çocuğunun hayatını kaybettiğini söyledi.

    “YÜKSEK BİR PATLAMA SESİ DUYDUM”

    kapak1

    İsmi açıklanmayan eş Karolayne’ın banyodan çıktıktan sonra uzatma kablosuyla telefonunu şarj etmeye çalıştığını söyledi. O sırada eşinin elektrik akımına kapıldığını belirten ismi açıklanmayan koca, “Alışılmadık derecede yüksek bir patlama sesi duydum. Ardından büyük bir çığlık geldi” dedi.

    1

    Campina Grande Cinayet Masası Karakolundan Şef Ramirison Pedro, olayın bir kaza olarak değerlendirildiğini söyledi. Ancak olayın halen araştırılacağını da sözlerine ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Sosyetik nişan partisinde ihanet! Sevgilisini böyle ifşa etti

    Sosyetik nişan partisinde ihanet! Sevgilisini böyle ifşa etti

     İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

    İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

     İhaneti affetmedi! Öyle bir intikam aldı ki...

    İhaneti affetmedi! Öyle bir intikam aldı ki...

     Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

    Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

     Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

    Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

     Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

    Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

     Öğrenciler sınıfın boş olduğunu sandı! Cinsel ilişki anları ifşa edildi

    Öğrenciler sınıfın boş olduğunu sandı! Cinsel ilişki anları ifşa edildi

     Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...

    Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...

     Bir anda açıp izlemeye başladı! +18 görüntüler ifşa edilince...

    Bir anda açıp izlemeye başladı! +18 görüntüler ifşa edilince...

     Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

    Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

     Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

    Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi olduTuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu
    Önü başka arkası bambaşka! “İyi de elbisenin arkası nerede?”Önü başka arkası bambaşka! “İyi de elbisenin arkası nerede?”
    Su adeta kan gölüne döndü! Bir anda saldırdıSu adeta kan gölüne döndü! Bir anda saldırdı
    Anahtar Kelimeler:
    Brezilya

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

    Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

    Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

    Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

    Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

    Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

    15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

    15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.