Sadece yürüyerek karın kası yapmak mümkün! İşte püf noktası...

Karın kası oluşturmak için karın bölgesindeki yağların erimesi ve karnın sıkılaşarak yan karın kasları ile birlikte güçlenmesi gerekir. mekik biri etkili egzersizlerin dışında yürüyüşle de bu kasları çalıştırmanın basit ancak etkili noktaları var. Bu ipuçlarını uyguladığınızda karın kaslarınızın görünüşü muhteşem olacak!

KOLLARINIZI HAREKET ETTİRİN

Yürüyüş yaparken hayakinizdeki karın kaslarına sahip olmak için yapabileceğiniz en basit hareket yürüdüğünüz sırada kollarınızı hızlıca hareket ettirmenizdir. Yapacağınız bu hareket sadece kalori yakımını hızlandırmakla kalmaz aynı zamanda karın bölgenizle birlikte tüm bedeninizi de harekete geçirerek hızlı yağ yakmanıza yardımcı olur.

TEMPOYU ARTTIRIN

Yürüyüş, yapabileceğiniz en mükemmel kardiyo egzersizlerinden biridir. Karın bölgesindeki yağ yakımını arttırmaya başlamak için nabzınızı hızlandıracak tempolu bir yürüyüş yakalamalısınız. Ayrıca yakaladığınız bu tempoyu da uzun bir süre devam ettirmelisiniz. Etkili bir yürüyüş ile harika karın kaslarına sahip olmak için 45-60 dakika arasında yürüyüş yapmalısınız. Bu nedenle gün içerisinde attığınız adımlar elbette sağlığınız için faydalıdır. Ancak bu attığınız adımlar bir egzersiz olarak sayılmaz. Gerçek anlamda etkili bir kardiyo yapmak için haftada en az 3 gün düzenli olarak yürümelisiniz.