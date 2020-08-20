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Sadece yürüyerek karın kası yapmak mümkün! İşte püf noktası...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sadece yürüyüş yaparak herkesin hayalini kurduğu karın kaslarına sahip olabileceğinizi söylesek ne düşünürdünüz? Bu durum özellikle mekik çekmekten hoşlanmayan ve bu yüzden karın egzersizini zahmetli bulup bu hayalinden vazgeçenlere büyük bir fırsat olacak. Nasıl mı? İşte yürüyüş yaparak bile karın kası elde edebilmenin 5 püf noktası…

Sadece yürüyerek karın kası yapmak mümkün! İşte püf noktası...

Karın kası oluşturmak için karın bölgesindeki yağların erimesi ve karnın sıkılaşarak yan karın kasları ile birlikte güçlenmesi gerekir. mekik biri etkili egzersizlerin dışında yürüyüşle de bu kasları çalıştırmanın basit ancak etkili noktaları var. Bu ipuçlarını uyguladığınızda karın kaslarınızın görünüşü muhteşem olacak!

KOLLARINIZI HAREKET ETTİRİN

Yürüyüş yaparken hayakinizdeki karın kaslarına sahip olmak için yapabileceğiniz en basit hareket yürüdüğünüz sırada kollarınızı hızlıca hareket ettirmenizdir. Yapacağınız bu hareket sadece kalori yakımını hızlandırmakla kalmaz aynı zamanda karın bölgenizle birlikte tüm bedeninizi de harekete geçirerek hızlı yağ yakmanıza yardımcı olur.

TEMPOYU ARTTIRIN

Yürüyüş, yapabileceğiniz en mükemmel kardiyo egzersizlerinden biridir. Karın bölgesindeki yağ yakımını arttırmaya başlamak için nabzınızı hızlandıracak tempolu bir yürüyüş yakalamalısınız. Ayrıca yakaladığınız bu tempoyu da uzun bir süre devam ettirmelisiniz. Etkili bir yürüyüş ile harika karın kaslarına sahip olmak için 45-60 dakika arasında yürüyüş yapmalısınız. Bu nedenle gün içerisinde attığınız adımlar elbette sağlığınız için faydalıdır. Ancak bu attığınız adımlar bir egzersiz olarak sayılmaz. Gerçek anlamda etkili bir kardiyo yapmak için haftada en az 3 gün düzenli olarak yürümelisiniz.

YUKARI TIRMANIN

Yürüyüşün etkisini arttırmak için bütün yürüyüşünüz boyunca düz yürümek yerine 1-2 dakika eğimli yollarda yürümeyi tercih edin. Eğimli yollar fazla kalori yakmanıza ve kas kütlenizi arttırmaya destek olacaktır. Yürüdüğünüz eğimli yol bel bölgenizi incelterek karın kaslarınızı sıkılaştırmakla kalmaz, kalça kaslarınızın da harekete geçmesini sağlar.

KARIN İÇERİ

Yan kaslarınızı harekete geçirmek için yapabileceğiniz en basit egzersiz karnınızı içeri çekmektir. Ayrıca yaptığınız bu hareket sayesinde nefesiniz de düzene girer, duruşunuz düzelir, karın ve bel bölgeniz sıkılaşarak karın kasları oluşmaya başlar. Yürüyüş yaptığınız esnada karnınızı sıkın ve ardından içeri çekin. Bunu yaparken sırtınızın dik olmasına da dikkat etmelisiniz.

YUMRUK ATIN

Yürürken yumruk atmayı yürüyüş rutuninize eklediğinizde nabzınız ve metabolizmanız hızlanır. Aynı zamanda karın kaslarınızın oluşmasını sağlamak için karın kaslarınızı harekete geçirir ve sırt kısmınızı güçlendirir. Bu hareketi yapmak için karın kaslarınızı sıkabildiğiniz kadar tüm gücünüzle sıkın ve yumruk atın. Elinizi geri çekmeye başladığınız esnada ise üst sırt kaslarınızı aktive edin. Yürürken her 20 dakikada bir 20 kere öne doğru, 20 kere de başınızın üst kısmından yumruk atmaya çalışın. Evet, biraz tuhaf bakışlara maruz kalabilirsiniz ama karın kaslarına kavuşmak için tüm bunları görmezden gelin ve müziğinizi açarak karın kaslarınızı çalıştırmaya başlayın!

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