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Şadırvanlı Han yeniden hayat buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 11:59 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi’nin Kayhan Mahallesi’nde yeniden ayağa kaldırdığı tarihî Şadırvanlı Han’daki rekonstrüksiyon çalışmaları sürüyor.600 yıllık geçmişi ile Bursa’nın en önemli çarşılarından biri olan Kayhan Çarşısı’nın simgesi Şadırvanlı Han, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor.

Şadırvanlı Han yeniden hayat buluyor

Osmangazi Belediyesi’nin Kayhan Mahallesi’nde yeniden ayağa kaldırdığı tarihî Şadırvanlı Han’daki rekonstrüksiyon çalışmaları sürüyor.
600 yıllık geçmişi ile Bursa’nın en önemli çarşılarından biri olan Kayhan Çarşısı’nın simgesi Şadırvanlı Han, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor. 650 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak inşâ edilen tarihî hanın ahşap döşeme, çatı yalıtım çalışmaları tamamlanırken, kiremit, ahşap giyotin pencerelerin montaj, boya, kapı pencere pervazların yapımı ise devam ediyor. Tamamlandığında sosyal ve kültürel amaçlı kullanılacak olan Şadırvanlı Han içerisinde dükkanların yanı sıra sergi ve toplantı salonları yer alacak.
İlçedeki birçok kültürel mirasa sahip çıktıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Şadırvanlı Han’ın da Bursa’ya
önemli bir değer katacağını ifade etti. Şehrin tarihî kimliğini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını kaydeden Dündar, “Göreve geldiğimiz günden beri yaptığımız çalışmalarla Bursa’mızı tarihteki hüviyetine kavuşturuyoruz. Birçok sivil mimarlık örneği yapıyı ayağa kaldırdık. Bunlardan bir tanesi de Şadırvanlı Han olacak. Tarihî Kayhan Çarşısı’nın simgelerinden olan Şadırvanlı Han’ı restorasyonla aslına uygun ve yeni fonksiyonları ile günümüze taşıyoruz. 20. yüzyıl başlarına ait sivil mimarlık örneği yapıyı yeniden ayağa kaldırmak için başlattığımız rekonstrüksiyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Tarihî çarşımıza büyük değer katacak olan Şadırvanlı Han’ı yakın bir zamanda hizmete açacağız” dedi.

Şadırvanlı Han yeniden hayat buluyor

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