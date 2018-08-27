Safedi ve Ureykat, Ortadoğu barış sürecini görüştü

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat ile Ortadoğu barış sürecini görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'e gelen Ureykat, başkent Amman'da Safedi ile bir araya geldi. İkili görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecinde yaşanan tıkanmanın aşılması için ortak çalışma konusunu ele aldı.

Safedi ve Ureykat görüşmede, siyasi tıkanıklığın sürmesi tehlikesine işaret etti ve İsrail işgalinin sonlanması, bölgede gerilimin daha fazla tırmanmaması için uluslararası düzeyde harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Safedi, Ureykat'a Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) yaşadığı mali açığın kapatılması için sarfettikleri çabalar hakkında bilgi verdi.

İkili, UNRWA'nın, Filistinlilerin hayati ihtiyaçlarını karşılama görevini sürdürmesinin ve Filistinli mülteciler sorununun BM Genel Kurulu'nun 194 sayılı kararı ve Arap Barış Planı doğrultusunda çözülmesi gereken bir mesele olduğunu vurguladı.