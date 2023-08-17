SAFER AYI MESAJLARI 2023: En yeni, güzel, dualı, hadisli, ayetli ve resimli Safer ayı mesajları BURADA!

Safer ayı mesajları yeni, güzel, dualı, hadisli, ayetli ve resimli seçenekleriyle internette yerini aldı. Bugün birçok kişi anne - baba, sevgili, eş, akraba ve arkadaşına resimli Safer ayı mesajları gönderecek. Biz de en güzel görsel ve sözleri sizler için derledik. İşte WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter ve Threads gibi uygulamalarda paylaşabileceğiniz 2023'e özel en yeni, güzel, dualı, hadisli, ayetli ve resimli Safer ayı mesajları...

RESİMLİ SAFER AYI MESAJLARI 2023

Tek kurtuluşumuz duam. Seni yüreğimden dilime düşürene hamdolsun!

Neden ümitsizliğe düşeyim... Her daim umutları yaratan rabbim varken.

Üç dua vardır ki bunlar şüphesiz kabul edilir. Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası. Hz. Muhammed (S.A.V)

Sana gelen her iyilik Allah'tandır… Kötülük ise nefsindendir.

SAFER AYI NEDİR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.

SAFER AYI BELA VE MUSİBET AYI MI?

Safer ayı bela ve musibetin yaşandığı bir ay değildir. Bu yanlış bir inanıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Safer ayının uğursuz ve musibet ayı olduğu söylentisi doğru mudur?" sorusuna şu yanıtı vermiştir:

"Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde ki anlayış Câhiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24 [3914-3915]; bkz. Buhârî, Tıb, 25 [5717]; Müslim, Selâm, 101-103 [2220]) dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.), böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhârî, Tıb, 19)"

SAFER AYI İBADETLERİ NELERDİR, HANGİ DUALAR OKUNUR?

Safer ayı için özel bir dua ya da ibadet şekli bulunmamaktadır.

İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.



