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'Sağlamlaştırılmış' Apple Watch neler sunacak?

29.03.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çizilmeye ve 50 metreye kadar suya dayanıklı olan Apple Watch Series 6, yüzücüler, yürüyüşçüler ve diğer sporcular arasında şimdiden popüler. Bununla birlikte, Bloomberg’den Mark Gurman’a göre ekstrem sporlar ve hava koşulları için tasarlanmış daha sağlam bir sürüm bu aralar Apple’ın ajandasında.

'Sağlamlaştırılmış' Apple Watch neler sunacak?

Dahili olarak “Explorer Edition” olarak bilinen dayanıklı saatin, muhtemelen Watch SE veya Nike ve Hermes ile ortak markalı özel sürüm modeller gibi ek bir model olarak sunulacağı bildirildi. Saat, normal bir saat ile aynı özelliklere sahip olacaktı. Ancak mevcut çelik, alüminyum ve titanyum kabukların yerine kauçuk kaplı bir kasa ile Casio’nun G-Shock serisi gibi darbelere karşı ekstra dayanıklı olması planlanıyor.

Sağlam bir saat, Apple’ın akıllı saatlerinin popülaritesi göz önüne alındığında, seriye uygulanabilir. Hatta ekstrem sporlar göz önüne alındığında mantıklı bir ekleme olacaktır. Yakın tarihli bir IDC raporuna göre Apple, giyilebilir cihaz pazarının yüzde 36’sına sahip.

YÜZME İZLEME ÖZELLİĞİ İÇİN DE ADIM ATACAK

Marka giyilebilir ürünler ve ev aksesuarlarında 30 milyar dolar üretti. iPhone’un yanındaki en başarılı segment olarak karşımıza çıkıyor. Rapora göre Apple, yüzme izleme özelliği üzerinde de çalışıyor. Yeni sağlam model, Apple’ın normalde en son Watch modellerini piyasaya sürdüğü eylül ayı başlarında gelebilir. Bununla birlikte, bunlar şu an için sadece söylentiden ibaret. Apple, bu projeyi erteleyebilir ya da tamamen yapmayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Apple
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