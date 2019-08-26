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Sağlığına kavuşan Kuveyt Emiri ilk toplantısını gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 13:43 | Son Güncelleme

Sağlığına kavuşan Kuveyt Emiri ilk toplantısını gerçekleştirdi

KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah (90) sağlığına kavuşmasının ardından ilk resmi toplantısını düzenledi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA’nın haberine göre, Emir Şeyh Sabah, yaşadığı sağlık sorunu ve gördüğü tedavinin ardından basına açık ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Haberde, Kuveyt Emiri’nin bu sabah başkentteki Beyan Sarayı'nda Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Parlamentosu Başkanı Merzuk Ali el-Ganim ve Başbakan Şeyh Cabir el-Ahmed es-Sabah ile bir araya geldiği kaydedildi.

Ayrıca Kuveyt medyasında toplantı ile ilgili görseller paylaşıldı.

Emir Sabah’ın 18 Ağustos’ta Kuveyt’i ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmemesi dikkati çekmiş, özellikle sosyal medyada Emir’in sağlık durumuyla ilgili farklı paylaşımlar ve spekülasyonlar yer almıştı.

2006 yılından bu yana Kuveyt Emirliği yapan Şeyh Sabah el-Ahmed, Amerikan yanlısı politikaları ile biliniyor.

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