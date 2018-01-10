KADIN

Sağlığınızı ve hayatınızı iyileştirmek için buna dikkat edin

Sağlığınızı ve hayatınızı iyileştirmek için buna dikkat edin

Sağlık bize verilen bir hazine. Ona iyi bakarsanız daha mutlu, daha uzun ve daha aktif bir hayat sürebilirsiniz. Sizi vücut yaşınızı test etmeye davet ediyor ve yaşamınızı iyileştirmek için birkaç egzersiz öneriyoruz.

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir 8 saat önce

Daha uzun yaşamak ister misiniz? O zaman daha sık eğilin

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20-25 yaş

Bacaklarınızı düz tutarken zemine ellerinizle dokunabilirsiniz. Bunu yaparken çok zorlanmazsınız.
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25-38 yaş

Kaslarınızı hazır hale getirmek için önce biraz ısının. Sonra yere eğilip ellerinizle zemine ulaşmaya çalışın. Bacaklarınızı ve sırtınızı düz tutun. Parmak uçlarınızla yere dokunabilir ve dizlerinizi hafifçe bükebilirsiniz. Genel olarak, egzersiz size çok rahatsızlık getirmez.
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38-50 yaş

Parmaklarınız ayaklarınızın üst kısmına dokunabilir, dizleriniz eğilir ve kaslarınız gerilir. Genel olarak bunu yaptıktan sonra hemen ayağa kalkmak isteği duyabilirsiniz.
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50 yaşı aşkın

Ayağınıza dokunamazsınız dokunmaya çalışırsanız dizleriniz de bükülmeye başlar. Bu pozisyonda rahatsız kendinizi hissedersiniz.
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Esnekliğinizi nasıl geliştirirsiniz?

Sonuçlarınızdan memnun değilseniz lütfen paniklemeyin. Günde 30 kez bu hareketi tekrarlarsanız, bağlarınızı ve tendonlarınızı daha güçlü hale getirirsiniz. Ve 1 ay içinde de şaşırtıcı sonuçlar alırsınız. Herkes, yerleşik bir yaşam biçiminin hem kasları hem de organları olumsuz etkilediğini bilir. Tibet bilgeleri, bir kişinin vücut yaşının esnekliğini karaciğerinin durumuna bağlı olduğunu söylüyor.
Okuyucu Yorumları12 yorum
  • 48 Oy
    Namaz hareketleri ile aynı. Bence Namaz kılın
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  • 34 Oy
    namazda bu hareketlerın çoğulu var
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  • 34 Oy
    demek ki sağlık= namaz
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  • 29 Oy
    yani bol bol namaz kılın. din aslında bu kadar hayatın içinde ama. görebilene...
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  • 28 Oy
    MADEM BU HAREKETLER ÖMRÜ UZATIYOR O ZAMAN SALİH AMELLE GÜNDE 5 VAKİT KALAN ZAMANIZIDA DA KAZA NAMAZI KILIN. DERİM
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  • 6 Oy
    BU HAREKETİ ALLAH[CC.] NAMAZ OLARAK EMRETMİŞ ZATEN SIHHATLİ YAŞAM OLARAK.
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  • 5 Oy
    Namaz kılın
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  • 4 Oy
    Bunlar Namaz hareketleri.
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  • 4 Oy
    Hayatınıza ve hayatınızdan sonrasına da değer veriyor iseniz NAMAZ kılınız...
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  • 4 Oy
    Namaz kılmanın içinde bu hareketler var.
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  • 4 Oy
    namaz kılarsanız bu hareketi günde 40 kere yapmış olursunuz.hatta daha çeşitli sağlığa yararlı haraketleride içinde bulunduruyor namaz. tabiki namazı bu hareketler için kılmayın ama bunlarda ekstradan faydaları :D
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  • 1 Oy
    tibet doğru söylemiş karaciğer ne kadar esnek ise vücudumuz da o kadar esner ve rahatlar
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