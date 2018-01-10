Sağlığınızı ve hayatınızı iyileştirmek için buna dikkat edin

Kaslarınızı hazır hale getirmek için önce biraz ısının. Sonra yere eğilip ellerinizle zemine ulaşmaya çalışın. Bacaklarınızı ve sırtınızı düz tutun. Parmak uçlarınızla yere dokunabilir ve dizlerinizi hafifçe bükebilirsiniz. Genel olarak, egzersiz size çok rahatsızlık getirmez.

5 / 5 Esnekliğinizi nasıl geliştirirsiniz?

Sonuçlarınızdan memnun değilseniz lütfen paniklemeyin. Günde 30 kez bu hareketi tekrarlarsanız, bağlarınızı ve tendonlarınızı daha güçlü hale getirirsiniz. Ve 1 ay içinde de şaşırtıcı sonuçlar alırsınız. Herkes, yerleşik bir yaşam biçiminin hem kasları hem de organları olumsuz etkilediğini bilir. Tibet bilgeleri, bir kişinin vücut yaşının esnekliğini karaciğerinin durumuna bağlı olduğunu söylüyor.