Sağlığınızın iyi olup olmadığı saçlarınızdan belli oluyor! Dökülmelerin asıl sebebi...

DONUK VE CANSIZ SAÇ Saçlarımız donuklaştığında veya cansızlaştığında ilk akla gelen sebepler genellikle saç boyamak, bakımda yapılan hatalar, saç maşası veya düzleştirici kullanmak olabiliyor. Saç genellikle kışın matlaşır vücudumuzun vitamin ve mikroelement eksikliği muzdarip eksikliği anlamına gelebilir. Saçın cansızlığı ve matlığı vücudunuzun selenyum, sülfür ve fosfor ihtiyacı olduğunu gösterebilir. Doğru olduğundan emin olmak için diş etlerine ve dişlerinize bakmalısınız. Diş sorunları veya diğer hoş olmayan değişiklikler fark ederseniz, bir doktora danışmalısınız. KEPEK Kepek kendi başına tehlikeli değildir, ancak görüntüsü çok hoş karşılanmaz ve aşırı kaşıntıya sebep olabilir. Kepeğe sebebi birçok şey olabilir. Kepek sık sık yapılan diyetlerin bir sonucu olarak ortaya çıkar (özellikle yağlar ve karbonhidratları kesmek zorunda olduğunuz zamanlar). Bir başka neden de stres, mide bağırsak sisteminizle ilgili sorunlar veya bağışıklık yetmezliği olabilir. Eğer kalıcı kepekten (seboreik dermatit) muzdaripseniz bu durumda, kepek önleyici şampuanlar yardımcı olmaz ve nedenini belirlemek ve bir çözüm bulmak için doktorunuzu ziyaret etmeniz gerekir.

İNCE VE KIRILGAN SAÇLAR İnce ve kırılgan saçlar, protein eksikliğinden kaynaklanabilir; bu, diğer elementlerin ele alamayacağı çeşitli önemli işlevleri yerine getiren bir elementtir. Başka bir deyişle, vücudumuzu oluşturur. Vücut protein eksikliğinden muzdarip olduğunda, cildimizin, tırnaklarımızın ve saçlarımızın durumu daha da kötüleşir. Daha fazla meyve yemeniz ve omega-3 yağ asitleri tüketmeniz önerilir. Ancak bu tür belirtiler daha ciddi problemlerin olduğunu gösterebilir. Örneğin, kırılgan saç Cushing hastalığının (kortizol hormonunun olağanın üstünde olması) belirtisi olabilir. Bunun için vücudunuzdaki başka değişiklikler var mı bunları takip etmelisiniz. (Kronik uykusuzluk, yüksek tansiyon ve açıklanamayan sırt ağrısı gibi.) SAÇ DÖKÜLMELERİ Hamilelik, yaş değişimi veya ilaç kullanımı gibi durumlarda günde 100 saç teli kaybetmek normaldir. Her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmenin en kolay yolu parmaklarınızı saçlarınızdan geçirip köklerinden uçlara doğru sürüklemektir. Elinize 3 ila 5 saç teli geliyorsa her şey yolunda ancak daha fazla saç teli geliyorsa doktora görünmelisiniz.

YAĞLI SAÇ Yağlı saçlar genellikle beslenmenizin yeterince sağlıklı olmadığını ve çok fazla sayıda hayvansal yağ tükettiğinizi gösterir. Bu sorunu çözmek için daha az et, kızartma, kahve, alkol ve tatlı tüketmelisiniz. Yağ bezlerinizi çay ağacı yağı kullanarak düzgün bir şekilde çalıştırmayı deneyebilirsiniz: şampuanınıza eklenen birkaç damla çay ağacı yağı bu sorunu çözebilir. Bu ipuçları işe yaramıyorsa, yağlı saçlar metabolizma sorunları, hormonal bozukluk veya karaciğer sorunları yaşadığınızı gösterebilir. Bu durumda, durumu daha da kötüleştirmemek için bir profesyonele başvurmalısınız. SAÇLARIN ERKEN BEYAZLAMASI Aslında, saç beyazlaması çoğunlukla kişinin genetik yatkınlığına bağlıdır: yaşlandıkça, pigment üretiminden sorumlu olan melanositlerin sayısı azalır. Ortalama olarak, kadınlar 30-40 yaşlarında beyaz saçlar görmeye başlar. Ancak gençlerin genetikten ayrı olarak da beyaz saçları görülebilir. Erken saç beyazlaması genellikle şiddetli stres, kronik yorgunluk ve hatta zayıf bir diyetin bir sonucudur (örneğin, bir kişi protein miktarını azalttığında).

KAŞINTILI KAFA DERİSİ Bu belirtiye sivilce, yara, kafa derisi soyulması ve diğer cilt tahrişleri eşlik ediyorsa, bunun sedef veya egzama olmadığından emin olmak için mutlaka dermatoloğa görünmeyi ihmal etmemelisiniz. Kaşıntıya başka semptomlar eşlik etmezse, stresin neden olduğu sinir sistemi bozukluğunun bir sonucu olabilir. Aynı zamanda bir tik bozukluğu da (tırnak ısırma gibi) olabilir. Bu durumda, rahatlatıcı otlar ve vitaminler (B1 ve B6) tüketebilirsiniz. Bunlar da çözüm olmazsa nöroloğa görünmelisiniz. KURU VE KIRIK SAÇ UÇLARI Maşa ve sık saç kurutma makinesi kullanımı gibi bariz faktörleri göz önünde bulundurmazsak, saçlarımız protein eksikliğinden kurur. Kafa derimize oksijenin gitmediğinin bir işareti olabilir. Bu sorun aynı zamanda katı diyetleri takip eden ve endokrin sistemi ile ilgili sorun yaşayan kişilerde de sık görülür. Sağlıklı yiyecekler yediğinizden emin olun ve zaman zaman vücudunuzu vitaminler ile zenginleştirmek için havuç yiyin. Ayrıca, daha iyi demir emilimine katkıda bulunduğundan portakal suyu içmek önerilir. Su kaybını önlemek için yeterince su içmeyi unutmayın.