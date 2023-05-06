HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sağlık Bakanı Koca, bu sözlerle duyurdu: DSÖ'den önce yayınladık

Sağlık Bakanı Koca, bu sözlerle duyurdu: DSÖ'den önce yayınladık

06.05.2023 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ'nün Kovid-19 için uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini duyurmasıyla ilgili paylaşımda bulunarak, "Kovid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, bu sözlerle duyurdu: DSÖ'den önce yayınladık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin hem Kovid-19 salgınını fark edip harekete geçen hem de salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan ilk ülkelerden olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19'un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini duyurmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"TEDAVİ REHBERİNİ DSÖ'DEN ÖNCE YAYINLADIK"

Kovid-19 salgınının Türkiye'nin gündeminden çıkmaya başladığına ilişkin 29 Ocak 2022'deki konuşmasına da paylaşımında yer veren Koca şu değerlendirmede bulundu:

"Kovid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik. O kadar ki Tedavi Rehberini DSÖ'den önce yayınladık. Salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan da ilk Türkiye oldu.

'Salgın gündemimizden çıkıyor.' dediğimizde tarih 29 Ocak 2022 idi. Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'un artık küresel bir acil durum teşkil etmediğini dün açıkladı. Türkiye için malum olan dünyaya yeni ilan edildi."

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adeta protein bombası! Alzheimer'dan kansere kadar...Adeta protein bombası! Alzheimer'dan kansere kadar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da '14 Mayıs' mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da '14 Mayıs' mesajı
"İzin vermeyeceğiz" deyip rest çekti!"İzin vermeyeceğiz" deyip rest çekti!
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca dsö

En Çok Okunan Haberler

Baş döndüren değişim! Çifte zam yolda

Baş döndüren değişim! Çifte zam yolda

Erdoğan Kayseri'de duyurdu! Aile ve Gençlik Bankası geliyor

Erdoğan Kayseri'de duyurdu! Aile ve Gençlik Bankası geliyor

İkinci el araba alacaklar dikkat! Son 8 gün kaldı…

İkinci el araba alacaklar dikkat! Son 8 gün kaldı…

Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı! Milyonlarca liralık hasar var

Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı! Milyonlarca liralık hasar var

Kılıçdaroğlu 'Benim saray merakım yok' deyip seslendi!

Kılıçdaroğlu 'Benim saray merakım yok' deyip seslendi!

'İki grup var' diyerek duyurdu! 'Kökünü kazıyacağım'

'İki grup var' diyerek duyurdu! 'Kökünü kazıyacağım'

İlginizi Çekebilir

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

Tüm dünya taç giyme törenini takip ederken kehanetiyle şaşkına çevirdi

Tüm dünya taç giyme törenini takip ederken kehanetiyle şaşkına çevirdi

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.