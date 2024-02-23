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Sağlık Bakanı, yan dal uzmanları için personel alımı olacağını duyurdu!

23.02.2024 20:49
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yan dal uzmanları için önemli bir haberi paylaştı. Koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimler için 4924 sayılı Kanuna tabi, sözleşmeli pozisyonlar açılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı, yan dal uzmanları için personel alımı olacağını duyurdu!

Sağlıkta yeni düzenlemeler devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yan dal uzmanlarını sevindirecek bir haberi paylaştı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yan dal uzmanlarının ek ödeme tavanında artış sağlayan yasal düzenlemenin önceki gün Meclis'te kabul edildiğini anımsatarak, "Yeni bir gelişmeyi daha duyurmak istiyorum: Ankara ve İstanbul hariç tüm illerimizde yan dal uzmanı hekimlerimiz için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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