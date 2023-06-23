HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı tedbiri! Kritik noktalarda helikopter ambulanslar hazır bekletilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı tedbiri! Kritik noktalarda helikopter ambulanslar hazır bekletilecek

23.06.2023 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için çevre yolu bağlantı noktalarında helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekipler hazır bekletilecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı tedbiri! Kritik noktalarda helikopter ambulanslar hazır bekletilecek

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 Acil sağlık hizmeti personeli ile 171 UMKE aracı ve 855 UMKE personelinin görev yapacağını belirtti. Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve İzmir illeri başta olmak üzere ülke genelinde çevre yolu bağlantı noktalarında; sağlık tedbiri alarak acil durumlara en kısa sürede müdahale edebilmek için helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekiplerin hazır bekletileceği ifade edildi.

e2

"EKİPLERİMİZİ KONUŞLANDIRDIK"

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli İl sınırındaki kontrol noktasına gelen Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Nurgül Çiğdem, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Kuzey Marmara Otoyolu'ndayız. Tam İstanbul'un girişinde. Bayram sebebiyle artan trafik yoğunluğuna hızlı bir şekilde müdahale edebilmek için 112 ekiplerini ve UMKE ekiplerini konuşlandırdık. Hava ambulansımız, 112 kara ambulansımız, motorize ekibimiz, UMKE aracımız ve UMKE Atak aracımız hazır bulunmakta. Olası bir felaket karşısında hızlı bir şekilde müdahale edip en uygun hastaneye yönlendirebilmek için ekiplerimiz bayram boyunca yoğun zamanlarda buralarda bulunacak."

e1

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 günlük tatil için İstanbul'dan 'kaçış' başladı! 9 günlük tatil için İstanbul'dan 'kaçış' başladı!
Kargalar cinayeti ortaya çıkardıKargalar cinayeti ortaya çıkardı
Hava sahasına izinsiz giren uçağı düşürdüler!Hava sahasına izinsiz giren uçağı düşürdüler!
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı helikopter

En Çok Okunan Haberler

Bakan Şimşek'ten yeni açıklama! Fiyat ve finansal istikrar vurgusu

Bakan Şimşek'ten yeni açıklama! Fiyat ve finansal istikrar vurgusu

Şampiyonlar Ligi'ne katılım şartı değişti

Şampiyonlar Ligi'ne katılım şartı değişti

Naci Görür İstanbul'da 5 ilçeye dikkat çekti! 'Durum iyi değil'

Naci Görür İstanbul'da 5 ilçeye dikkat çekti! 'Durum iyi değil'

Eşi İrem Evren'i katledip 'Katil kaynanam' demişti! Mahkemede onu görünce sinir krizi geçirdi

Eşi İrem Evren'i katledip 'Katil kaynanam' demişti! Mahkemede onu görünce sinir krizi geçirdi

Sokak ortasında dehşet! Kız arkadaşına laf attı, sonrası korkunç

Sokak ortasında dehşet! Kız arkadaşına laf attı, sonrası korkunç

Tatilciler akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Tatilciler akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evcil köpekleri çalarak işkence ediyorlar! Öldürüp pazarda satıyorlar

Evcil köpekleri çalarak işkence ediyorlar! Öldürüp pazarda satıyorlar

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

İtirafı meraklandırdı! “En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti"

İtirafı meraklandırdı! “En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti"

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.