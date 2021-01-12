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Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Aşı kayıtları 'aşıla' mobil uygulaması üzerinden yapılacak

12.01.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Aşı kayıtları 'aşıla' mobil uygulaması üzerinden yapılacak

Son dakika haberine göre koronavirüs (Kovid-19) aşı kayıtları, Sağlık Bakanlığının geliştirdiği 'aşıla' mobil uygulaması üzerinden yapılacak.

Aşı takibi için indirme işleminin yapılması gereken uygulama, Sağlık Bakanlığınca aşı takibini kolaylaştırmak için geliştirildi.

Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Kovid-19 aşı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Önce kayıt sonra aşı yapılacak.

Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek.

Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.

Sağlık Bakanlığının geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.

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