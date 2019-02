"Aşırı tuz tüketiminin önlenmesinin sağlıklı bir toplum hedefi yönünde önemli bir adım olduğu artık çoğunluk tarafından kabul edilmektedir"

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkan Vekili Rint Akyüz ise, bilim ve teknolojideki gelişmelerin, ihtiyaçlara her geçen gün daha kolay ve daha ucuza erişiminin sağladığının altını çizerek, "Bu durum hayatımızın her alanına damga vuruyor. Artık dünyanın her noktasıyla iletişimimiz daha kolay. İhtiyaç duyduğumuz enerji artık daha farklı kaynaklardan daha temiz şekillerde elde edilirken, aynı zamanda giderek ucuzluyor. Tıp ve sağlık alanında çığır açan gelişmelere her gün bir yenisi ekleniyor. En temel ihtiyacımız olan gıdalar konusunda da durum aynı. Yüzyıllar, hatta on yıllar öncesiyle kıyaslandığında, artık dünyanın neredeyse her noktasında, çok daha fazla çeşitlilikte gıdalara erişim sağlanabiliyor. Hem tarım, hem sanayi üretimi daha verimli bir hale geldikçe, özellikle kalkınmakta ve gelir düzeyi yükselmekte olan toplumlarda bolluk gözle görülür şekilde artıyor. Yüzyıllar içerisinde bu bolluğun yaşandığı gıdalardan biri de tuz. Tuzun yazılı tarihten çok önce kullanıldığı biliniyor. Eski zamanlarda, ticarette yaygın kullanılabilecek bir para birimi yokken, alışverişlerde tuz kullanılıyordu. 12’nci yüzyılda tüccarlar için tuz altın kadar değerliydi. Romalı askerlere maaşları tuz olarak verilirdi. Ortaçağ Avrupası’nda tuz sahibi olmak sosyal statü göstergesiydi. Tuza duyulan ihtiyaç tekelleşmeye, özel vergi uygulamalarına yol açıyordu. Kraliyet ailesinin tuz üretme ve satma hakkını kendi yakınlarına bahşetmesi sonucu oluşan tuz kıtlığı, Fransız devriminin temel nedenlerinden biri olmuştur. Günümüzde ise teknolojik gelişmeler sonucunda tuz üretimi çok daha kolay ve düşük maliyetli bir hale geldi. Yaşanan tekelleşmeler, kıtlıklar geride kaldı. Neredeyse sofra tuzu bolluğu içerisindeyiz diyebiliriz. Bunun doğal sonucu olarak, gıdalarda lezzet algısını artırması nedeniyle popüler olan tuz giderek daha fazla tüketilmeye başladı. Maalesef yıllar içerisinde tıpta yaşanan gelişmeler, aşırı yaptığımız veya tükettiğimiz birçok şeyin bize mutluluk verirken vücudumuza ise bir şekilde zarar verdiğini ortaya koymuştur. Bu durumdan tuz da nasibini almıştır. Aşırı tuz tüketimini kalp damar hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi sorunlarla ilişkilendiren bilimsel kanıtlar giderek artmaktadır. Aşırı tuz tüketiminin önlenmesinin sağlıklı bir toplum hedefi yönünde önemli bir adım olduğu artık çoğunluk tarafından kabul edilmektedir. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi olarak biz de bu konuda ülkemize sağlayabileceğimiz katkının bilincindeyiz" açıklamasında bulundu.