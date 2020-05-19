Sağlık çalışanlarının 3'te 2'si kaygı ve korku hissediyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni ipucu koronavirüs salgını (COVID-19), Risk riskleri artan sağlık çalışanlarını da derinden etkiledi. COVID-19 nedeniyle depresyon riski taşıyanların sayısı şüphesiz artış gösteriyor. Pandemi ile mücadele eden sağlık nedeniyle da psikolojik olarak kendini risk altında görüyor.

TÜSAD (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği) tarafından kullanılan “ Sağlık Çalışanlarına Yönelik COVID-19 Değerlendirme Anketi ” de salgın ile mücadele eden sağlık görevlileri. TÜSAD'ın paylaştığı bazı dikkat çekici bulgular şöyle:

Buna göre; anket / COVID-19 acil / poliklinik hizmeti verilmekteyken, koronavirüs hastalarının önüne takip eden sağlık çalışanı oranı yüzde 73. 45.6'sı COVID-19 hastasından sürüntü örneği alma, entübasyon gibi hastayla yakın temas ile çalışma deneyiminizi tarifenizi, yüzde 17.8'i hasta ile maskesiz olarak yakın temas öyküsü olduğunu belirtin.

Sağlık görevlileri olası / kesin COVID-19 hastası ile temas oranı yüzde 91.2'lik oranla en çok tıbbi maske kullandığını belirtti. Bunun yanı sıra ön önlük, eldiven, N95 maske, tulum ve siperlik kullanan şarj edilebilir sık kullanılan kullanım yer yer aldı.